مراسم افتتاح پایگاه اطفاء حریق به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت استاندار گلستان در نخستین همایش بینالمللی آتش سوزی در عرصههای منابع طبیعی که در استان گلستان برگزار شد، اظهار داشت: روند آتش سوزیها نشان می دهد با توجه به خشکسالی در جنگلها و مراتع میزان حریق رو به افزایش است. در حالیکه به لحاظ بارندگیهای بهاره و رویش علوفه در مراتع همچنین فضاهای خالی در جنگلها با برخورد خشکی اقلیمی زمینه بروز حریق را افزایش داده است.
وی در ادامه همین علل را در بروز آتش سوزی در جنگلهای شمالی موثر دانست و تصریح کرد: به دلیل کاهش رطوبت و کاهش بارندگی طی این مدت شاهد بروز آتشسوزی در جنگلهای واقع در شمال و غرب کشور هستیم.
استاندار گلستان همچنین به بروز آتشسوزی در کشور روسیه اشاره کرد و گفت: سال گذشته آتش سوزی در فصل تابستان در کشور روسیه رخ داد به طوری که بررسیها نشان میدهد کاهش شدید رطوبت در این کشور باعث شد تا جنگلها دستخوش آتشسوزی شوند و با کشته شدن چند هزار نفر از انسانها همراه شد.
وی در ادامه اعلام کرد: با توجه به شرایط اقلیمی باید راههای پیشگیری مورد وفاق همه متولیان قرار گیرد. حریق به صورت طبیعی یا عوامل انسانی رخ میدهد بنابراین پرداختن به اقدامات پیشگیرانه و با استفاده از روشهای نوین از انتظارات این همایش به شمار میرود.
قناعت ضمن تاکید بر نقش مردم در حفظ عرصههای طبیعی، بیان کرد: نقش مردم در حفظ و حراست از عرصههای طبیعی امری بسیار مهم است و از سال گذشته در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. فرهنگسازی در این زمینه نیاز به برنامههای آموزشی در جهت ایجاد نقش مردم دارد. بنابراین ما نخستین گامها را برداشتهایم و در آینده نیز باید گامهای بعدی را در جهت حراست از عرصههای طبیعی برداریم.
وی در ادامه یادآور شد: کمتر از یک سال از آتش سوزی سال گذشته در استان گلستان میگذرد و محیط زیست و اداره منابع طبیعی استان اقدامات مهمی را در این زمینه انجام داده است که از جمله میتوان به شناسایی مناطق، تجهیز نیروها، تعامل با روستاهای اطراف مناطق تهدید و تشکیل گروههای 22 نفره اشاره کرد.
استاندار گلستان همچنین به تشکیل پایگاه اطفای حریق اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مشترک بین سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد پایگاه اطفاء حریق برای شمال کشور با مرکزیت استان گلستان در محور نهارخوران است. این پایگاه قرار بود با حضور وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شود اما به دلیل همزمانی با سفر هیئت دولت به استان بیرجند و حضور وزیر جهاد کشاورزی در خراسان جنوبی افتتاح این پایگاه به تاخیر افتاد.
این مقام مسئول تاکید کرد: برای مهار آتش در جنگلها نیاز به استفاده از پتانسیل همه نیروها است. از سوی دیگر انعقاد تفاهمنامههای همکاری با نیروهای مسلح در زمینه همکاری مشترک برای مهار آتش از جمله اقداماتی است که باید در آینده صورت گیرد.
وی در زمینه طرح جامع مدیریت اطفای حریق نیز اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ما قول دادند که اگر این لایحه از طرف دولت ارایه نشود خودشان آن را مطرح کنند تا این طرح هرچه زودتر به تصویب برسد. لازم است برای این طرح ردیف اعتباری در نظر گرفته شود تا استانهایی که با آتش سوزی درگیر هستند تحت پوشش و حمایت قرار گیرند.
استاندار گلستان ضمن انتقاد از عملکرد برخی از رسانهها در زمینه بروز آتشسوزی در جنگلها گفت: برخی یک بار هم برای مهار آتشسوزی اقدام نکردهاند اما در زمان بروز آتش سوزی بر روی خروجی سایت خود برای درختان دلسوزی میکنند.
وی بیان کرد: نباید فضا را به گونهای سنگین کنیم که در این مواقع کسی جرات نکند اظهار نظری داشته باشد. انتظار ما با برگزاری این همایش آن است که به مسایل نگاه علمی داشته باشیم نه یک نگاه تسویه حساب شخصی.
در این همایش مسئولانی از کشورهای ترکیه، آلمان، مقدونیه، کانادا، سوریه، قزاقستان و یونان شرکت کردند.
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