حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: در صورتی که علی مطهری بر درخواست استعفای خود تا هفته آینده مصر باشد این درخواست روز یکشنبه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، علی مطهری دو هفته پیش در اعتراض به شیوه هیئت رئیسه مجلس در برخورد با طرح سئوال از رئیس جمهور، متن استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.

طرح سئوال از رئیس جمهور 5 تیرماه سال جاری با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود، اما تاکنون این طرح اعلام وصول نشد و امروز هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد تعدادی از نمایندگان امضای خود را از این طرح پس گرفته اند و تعداد امضاهای آن به 69 رسیده در حالیکه این طرح برای اعلام وصول نیازمند 72 امضا است.

سبحانی نیا همچنین در گفتگو با مهر از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس سه هزار میلیاردی بانکی در جلسه علنی روز یکشنبه آینده خبر داد.

سبحانی نیا گفت: این گزارش هم اکنون آماده شده و در هیئت رئیسه بررسی شده است اما زمان کافی برای قرائت آن در جلسه روز چهارشنبه نیست، بنابراین یکشنبه در دستور قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، طرح استیضاح وزیر اقتصاد نیز سه شنبه آینده در مجلس بررسی خواهد شد.