کرج با تصاویر شهید فهمیده مزین می شود

محسن کمالی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه ساله همزمان با فرا رسیدن 13 آبان، سالروز شهادت شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز، معاونت خدمات شهری شهرداری کرج با همکاری سایر ارگانها و نهادها برنامه های مختلفی را در این کلانشهر اجرا می کند.

وی افزود: در سال جاری نیز به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید فهمیده، شهرداری کرج اقدام به برگزاری برنامه های مختلفی خواهد کرد.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه این معاونت در زمان مذکور بنرهایی با مضامین سخنان حضرت امام (ره) و تصاویر شهید فهمیده و شهید بهنام محمدی را در نقاط مختلف نصب می کند.

کمالی دهقان یادآور شد: نشست اعضای کمیته فرهنگی ستاد یادواره شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز برگزار می شود.

مسئول آموزش و اطلاع رسانی معاونت خدمات شهری شهرداری کرج همچنین از برگزاری برنامه های متنوع در مدارس مناطق 12 گانه این کلانشهر خبر داد.