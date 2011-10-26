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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

کرج با تصاویر شهید فهمیده مزین می شود

کرج با تصاویر شهید فهمیده مزین می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش و اطلاع رسانی معاونت خدمات شهری شهرداری کرج گفت: همزمان با فرا رسیدن 13 آبان سالروز شهادت شهید فهمیده، کرج مزین به تصاویر این شهید والا مقام می شود.

محسن کمالی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه ساله همزمان با فرا رسیدن 13 آبان، سالروز شهادت شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز، معاونت خدمات شهری شهرداری کرج با همکاری سایر ارگانها و نهادها برنامه های مختلفی را در این کلانشهر اجرا می کند.

وی افزود: در سال جاری نیز به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید فهمیده، شهرداری کرج اقدام به برگزاری برنامه های مختلفی خواهد کرد.
 
این مسئول عنوان کرد: در این زمینه این معاونت در زمان مذکور بنرهایی با مضامین سخنان حضرت امام (ره) و تصاویر شهید فهمیده و شهید بهنام محمدی را در نقاط مختلف نصب می کند.
 
 کمالی دهقان یادآور شد: نشست اعضای کمیته فرهنگی ستاد یادواره شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز برگزار می شود.
 
 مسئول آموزش و اطلاع رسانی معاونت خدمات شهری شهرداری کرج همچنین از برگزاری برنامه های متنوع در مدارس مناطق 12 گانه این کلانشهر خبر داد.
کد مطلب 1444037

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