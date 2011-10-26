جشنواره تئاتر در همدان باید مروج آموزه های دینی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مرتضی حسنیحلم اظهار داشت: بهرهگیری از ابراز هنر از بهترین ابزارها برای ترویج آموزههای دینی به ویژه نماز است.
رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان عنوان کرد: در راستای اشاعه فرهنگ نماز در جامعه و حضور دانشآموزان مدارس در نماز جماعت، باید با استفاده از برنامههای مختلف مانند اجرای تئاتر آنها را به این سمت و سو سوق داد.
وی با بیان اینکه تئاتر در هنرهای نمایشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، افزود: هنرمندان هنرهای نمایشی با دارا بودن بسترهای مناسب آموزشی به خوبی می توانند در راستای القای فرهنگ به کودکان و نوجوانان گام بردارند.
هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.
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