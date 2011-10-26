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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

وزیر کشور عراق خبر داد:

کشف شبکه عملیات خرابکارانه در عراق/ فعالیت مخفیانه 300 بعثی

کشف شبکه عملیات خرابکارانه در عراق/ فعالیت مخفیانه 300 بعثی

وزیر کشور عراق در امور اطلاعاتی از کشف یک شبکه بزرگ خرابکارانه در عراق خبر داد که در نظر داشتند در شهرهای بغداد، الناصریه، واسط، نینوا، دیاله، کرکوک و الانبار عملیات تروریستی انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر "حسین کمال" در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: گروهی وابسته به حزب بعث را کشف و بازداشت کرده اند که در نظر داشتند دست به عملیات خرابکارانه در نقاط مختلف عراق بزنند.

وی افزود: این گروه در نظر داشت عملیاتهای خود را پس از خروج نظامیان آمریکایی (پایان سال 2011) وارد فاز اجرایی کند.

حسین کمال تاکید کرد: گزارشهایی اطلاعاتی نشان می دهد که بیش از 300 نیروی بعثی در استانهای مختلف عراق درصدد انجام عملیات خرابکارانه بوده اند.

وی افزود: شهرهای بغداد، الناصریه، واسط، نینوا، دیاله، کرکوک و الانبار از جمله شهرهایی بوده که بعثیها در صدد انجام عمیلات در آنها بوده اند. البته با وجود کشف و دستگیری برخی از اعضای این شبکه همچنان به پیگرد آنها در مناطق مختلف ادامه می دهیم.

این مقام عراقی در پایان از ارائه جزئیات بیشتر درباره طرحهای تروریستی این گروه بعثی خودداری کرد.

کد مطلب 1444040

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