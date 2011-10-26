کشف شبکه عملیات خرابکارانه در عراق/ فعالیت مخفیانه 300 بعثی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر "حسین کمال" در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: گروهی وابسته به حزب بعث را کشف و بازداشت کرده اند که در نظر داشتند دست به عملیات خرابکارانه در نقاط مختلف عراق بزنند.

وی افزود: این گروه در نظر داشت عملیاتهای خود را پس از خروج نظامیان آمریکایی (پایان سال 2011) وارد فاز اجرایی کند.

حسین کمال تاکید کرد: گزارشهایی اطلاعاتی نشان می دهد که بیش از 300 نیروی بعثی در استانهای مختلف عراق درصدد انجام عملیات خرابکارانه بوده اند.

وی افزود: شهرهای بغداد، الناصریه، واسط، نینوا، دیاله، کرکوک و الانبار از جمله شهرهایی بوده که بعثیها در صدد انجام عمیلات در آنها بوده اند. البته با وجود کشف و دستگیری برخی از اعضای این شبکه همچنان به پیگرد آنها در مناطق مختلف ادامه می دهیم.

این مقام عراقی در پایان از ارائه جزئیات بیشتر درباره طرحهای تروریستی این گروه بعثی خودداری کرد.