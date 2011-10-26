تئاتر بسترساز شکل گیری فرهنگ مقابله با آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رستنده اظهار داشت: میزبانی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان توسط همدان نشان از پتانسیل و قابلیت بالای این شهر در برگزاری جشنواره ها دارد.

وی افزود: از طریق هنر متعالی تئاتر می توان آموزش های مختلفی را به قشر کودک و نوجوان جامعه ارائه کرد.

رستنده تاکید کرد: همین امر در ایجاد جامعه ای سالم در آینده مثمر ثمر خواهد بود.

مدیرکل امور اجتماعی استان همدان به برنامه ریزی برای اجرای طرح تحول اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: در این طرح به مقوله پیام مهر با موضوع اهمیت دهی به هنر تئاتر به منظور مقابله با آسیب های اجتماعی توجه شده است.

وی گفت: باید کار در زمینه تئاتر کودک و نوجوان و تقویت این مهم در القا مسائل دینی و مقابله با آسیب های اجتماعی از همان دوران کودکی مورد توجه باشد و از این ظرفیت استفاده کافی را برد.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.