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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

نیروهای آمریکایی خروج از عراق را آغاز کردند

نیروهای آمریکایی خروج از عراق را آغاز کردند

سخنگوی دولت عراق از آغاز خروج نیروهایی آمریکایی از عراق و حرکت آنها به سوی کویت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری آلمان، "علی الدباغ" در این باره گفت: صدها کامیون که حامل خودروهای زرهی و تجهیزات سخت افزار نظامی بود در حال ترک عراق و حرکت به سوی کویت هستند.

سخنگوی دولت عراق گفت: نیروهای آمریکا هم اکنون 485 پست و پایگاه نظامی را ترک کرده اند.

علی الدباغ افزود: این نشان از اجرای موفقیت آمیز تعهدات بین دو کشور دارد.

روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که نیروهای این کشور تا پایان امسال از عراق خارج خواهند شد.

این اعلام در واکنش به مخالفت عراق برای دادن مصونیت به سربازان آمریکایی بود.

پس از این اعلام نهادهایی آمریکاریی اعلام کردند که پلیس عراق از کمک های مالی صورت گرفته به خوبی استفاده نکرده و کمک ها را تلف کرده است.

کد مطلب 1444045

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