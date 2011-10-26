سه پروژه فرهنگی، تفریحی و فضای سبز شهرداری زاهدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه ‌با حضور مصطفی محمد نجار، استاندار سیستان و بلوچستان و دیگر مسئولان اجرایی استان فرهنگسرای جوان، بوستان فرهنگی و پارک ویلا زاهدان مورد بهره‌ برداری قرار گرفت.

وزیر کشور در این مراسم از تلاش های استاندار سیستان و بلوچستان، شهردار و اعضای شورای اسلامی زاهدان تقدیر کرد.

شهردار زاهدان در حاشیه افتتاح این پروژه ها اظهار داشت: فرهنگسرای جوان زاهدان یکی از پروژه‌ هایی قابل افتتاح با زیربنای هزار و 325 متر و اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 400 میلیون ریال در محل کشتارگاه قدیم زاهدان در انتهای خیابان پهلوانی، ساخته شده است و از نیازهای مهم مردم این محله به شمار می آمد.

اسماعیل حسن زهی گفت: بوستان فرهنگی نیز با بیش از چهار هزار متر مساحت با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 600 میلیون تومان و پارک ویلا با چهار هزار و 70 متر مساحت با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان با حضور وزیر کشور به بهره ‌برداری رسیدند.

وزیر کشور در سفر یک روزه خود به زاهدان پس از حضور در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، جلسه با خبرنگاران و افتتاح سه پروژه مهم فرهنگی، تفریحی و فضای سبز شهرداری، زاهدان را به مقصد تهران ترک کرد.