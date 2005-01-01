نخستين پرواز غيرنظامي هواپيمايي عراق به فرودگاه بصره

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه نخستين بار پس از سقوط رژيم سابق عراق در آوريل 2003، يك پرواز غيرنظامي شركت خطوط هوايي ملي عراق امروز شنبه بين بغداد و بصره صورت گرفت.



سخنگوي نظاميان انگليسي در عراق در اين باره گفت: اين هواپيما از نوع بوينگ 737، پنجاه و پنج مسافر را ازبغداد به بصره منتقل كرد. وي برنامه زمانبندي شده پروازهاي آتي بغداد به بصره را اعلام نكرد.



گفتني است، گروه مهندسي ارتش آمريكا در نيمه دسامبر 2004 اعلام كرده بود پس از اصلاحات، فرودگاه بصره مقابل پروازهاي بين المللي در ماه جولاي بازگشايي خواهد شد.



"ابواحمد الرشيد" استاندار بصره هم ابتداي دسامبر گذشته تصريح كرده بود: فرودگاه بصره در ژانويه براي نقل و انتقال عراقي ها به مكه مكرمه استفاده مي شود.



گفتني است شركت هواپيمايي عراق پروازهاي بين المللي خود را در ماه سپتامبر گذشته پس ازگذشت 14 سال از تحريم هوايي از سر گرفت. اين شركت هواپيمايي هم اكنون پروازهايي را به سوريه و اردن دارد.



اين در حالي است كه برخي از هواپيماهاي شركت خطوط هوايي عراق هم اكنون در كشورهاي اردن ، تونس و ايران هستند.

كشور عراق پس از تجاوز نظامي به كويت در سال 1990 تحت تحريم هاي گسترده هوايي قرار گرفت و منع پرواز بر فراز اين كشور برقرار و جنگنده هاي انگليسي و آمريكايي نيز در شمال و جنوب بر رعايت اين قانون نظارت داشته اند اما در سال 2000 ميلادي شركت هواپيمايي عراق علي رغم تحريم هوايي، پروازهاي داخلي محدود را ازبغداد به سوي موصل و بصره اجرا كرد.