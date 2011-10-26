هر تخت بیمارستانی 120 میلیون تومان هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت‌الله حافظی بر نگهداری مناسب از تجهیزات پزشکی به منظور افزایش طول عمر دستگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها تأکید کرد.

وی افزود: تجهیزات پزشکی و نگهداری آنها از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و باید توجه جدی به آن نمود چرا که با آسیب دیدن دستگاه‌های پزشکی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، جان بیماران به خطر می‌افتد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه در خرید تجهیزات پزشکی باید از دستگاه‌های مطمئن و معتبر با بازدهی مطلوب استفاده نمود، افزود: قطعاً زمانی که سیستم کارایی بهینه داشته باشد، تشخیص و درمان به موقع نیز انجام می‌شود و به دنبال آن مدت اقامت بیمار و هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

حافظی همچنین به آموزش کارکنان تأمین‌اجتماعی در این رشته اشاره کرد و گفت:‌آموزش کارکنان و آشنایی آنان با خصوصیات یک دستگاه از مهمترین مباحث تجهیزات پزشکی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

وی گفت: از همکاران حوزه درمان انتظار می‌رود تدوین برنامه مدیریت جامع تجهیزات را در دستور کار قرار دهند.