سفر هیئتی از اتحادیه عرب به دمشق/ رایزنی با اسد درباره اوضاع سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، احمد بن حلی گفت : این دیدار با هدف بررسی نتایج جلسات کمیته وزارتی عربی با اسد برای جلوگیری از هر گونه تلاش برای دخالت خارجی یا تحمیل تحریمها علیه سوریه انجام می شود.



بن حلی اظهار داشت هدف ما از دیدار با اسد، تلاش برای آغاز گفتگو میان نظام سوریه و مخالفان است.



بن حلی افزود : وزیران امور خارجه مصر، سودان، الجزایر، عمان به ریاست شیخ حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر و با حضور نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب پیش از سفر به دمشق، در دوحه یک نشست مشورتی با هدف ارتباط با رهبران سوریه برای تحقق چند مسئله از جمله توقف اقدامات خشونت آمیز علیه مردم سوریه و گشودن باب گفتگو میان دولت و مخالفان برگزار می کنند.