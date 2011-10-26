مواد درسی آزمون دکتری نهایی شد/ زمان برگزاری دومین کنکور دکتری

دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم موظف شد که مواد درسی آزمون را تخصصی تر ارائه دهد که بر اساس آن طراحی سئوال نیز تخصصی تر صورت گیرد.

وی افزود: تهیه مواد درسی تخصصی مراحل پایانی خود را می گذراند و به زودی ابلاغ می شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: مراحل طراحی سئوال پس از ابلاغ مواد درسی آغاز می شود و در صورتی که ظرفیت دانشگاهها به سنجش ارائه شود، مقدمات دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری در بهمن ماه انجام می گیرد.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 692 این شورا در بیست و یکم تیرماه 90، مصوب کرد ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری از 5 هزار و 600 نفر به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در راستای اجرایی شدن این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرد که در نظر دارد این افزایش ظرفیت را با توجه به توانمندی، قابلیت علمی، آموزشی و پژوهشی موجود در هر دانشگاه انجام دهد.