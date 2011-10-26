به گزارش خبرنگار مهر، جلسات رونمایی و نقد و بررسی این آثار با حضور نویسندگان و کارشناسان این حوزه از 4 تا 10 آبان در محل برگزاری نشست‌های جنبی نمایشگاه در مصلی تهران برگزار می‌شود.

این نشست‌ها از امروز چهارشنبه 4 آبان با نقد و بررسی «تیتر یک» نوشته فرشاد مهدی پور با حضور یونس شکرخواه آغاز می‌شود.



«رسانه‌ها و بازتولید جامعه منتظر» نوشته سیدمحمد میرتبار با حضور وحید خاشعی پنجشنبه 5 آبان از ساعت 11 نقد می‌شود و «ارتباطات رسانه‌ای در عمل» نوشته بروجردی با حضور میرزاخانیان ساعت 15 جمعه 6 آبان و «سوژه‌یابی در رسانه‌های خبری» نوشته علی قشمی با حضور اکبر نصرالهی در تاریخ شنبه 7 آبان ساعت 14 نقد می‌شود.

کتاب‌های «مدیریت رسانه» وحید خاشعی با حضور عبدالله بیچرانلو یکشنبه 8 آبان ساعت 11، «اقتصاد و رسانه» نوشته علی سعیدی با حضور عبدالله بیچرانلو در همان روز ساعت 15، «پرسش رسانه، پاسخ مسئولانه» نوشته شایگان با حضور محمدمهدی فرقانی دوشنبه 9 آبان ساعت 15 و «مدیریت قرائت متن» نوشته احمدرضا دالوند با حضور بهروز بهزادی سه‌شنبه 10 آبان ساعت 15 نقد و بررسی خواهد شد.