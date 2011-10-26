انس با قرآن موجب دوری از گناه وسعادت انسان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید قریش موسوی صبح امروز در مراسم افتتاحیه هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم کارگران استان در حسینیه امامزاده حسین(ع) اظهارداشت: قرآن نجات بخش انسان از آتش جهنم است و انس با این کتاب الهی موجب سعادت در دنیا و آخرت می شود.

موسوی تصریح کرد: قرآن حبل المتین و نجات بخش انسانهاست و اگر در جامعه انس با یادگار پیامبر بیشتر شود ضمن کاهش گناه و جرم حرکت به سمت زندگی توام با آرامش روحی و معنوی تسریع می شود.

این مسئول یادآورشد: خانواده ها با تلاوت قرآن در منازل خود می توانند موجب نزول برکت و لطف الهی شوند و اگر افراد خود را مخاطب قرآن قرار دهند هرگز از این کتاب الهی دور نخواهند شد.

رئیس ستاد اقامه نماز احیای زکات استان گفت: برای تلاوت قرآن باید برخی موانع تاثیر معنوی آیات الهی را برطرف کرد که کبر، غرور و گناه از موانع نزدیکی اسنانها به قرآن است.

حجت الاسلام قریش موسوی بیان کرد: خواندن قرآن باید تاوم با فهم درک و تدبر باشد و داشتن حضور قلب و تعظیم در برابر کتاب آسمانی و پاکی روح و جسم در هنگام تلاوت ضروری است.

وی یادآورشد: اگر خود را مخاطب قرآن قرار دهیم و بپذیریم که یادگار پیامبر برای راهنمایی و تضمین سعادت همه انسانها نازل شده با آن انس گرفته و در مسیر الهی قرار خواهیم گرفت.

موسوی تلاوت، ترجمه و عمل به آیات الهی را لازمه رسیدن به سعادت و نیک بختی دانست.

در این مراسم حجت الاسلام امینی مشاور استاندار در امور روحانیون، سردار جعفری نسب فرمانده انتظامی استان، تشکل های کارگری، فرزندان و خانواده های جمعی از کارگران استان هم حضور داشتند.