عنوان کردن "عاشورای شمسی" به مصلحت امت اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سئوال جمعی از طلاب حوزه علمیه مبنی بر اینکه در ایام اخیر جمعى از علاقهمندان به ساحت قدس حسینى(ع) تصمیم گرفتهاند که "عاشوراى شمسى" بگیرند یعنى عاشورا را به حسب ماههاى شمسى حساب کنند و مراسم عاشورا برقرار سازند. آیا این کار صحیح است؟ اظهار داشت: گرچه ممکن است این برادران روى عشق به سالار شهیدان کربلا و عظمت فداکارىها و مصائب آن حضرت(ع) به این فکر افتاده باشند ولى به یقین این کار به مصلحت مراسم باشکوه حسینى نیست، زیرا اولا تمام امامان معصوم(ع) که اخبارشان در مورد عزادارى عاشورا به دست ما رسیده همگى عاشورا را در همان دهم محرم ذکر فرمودهاند و تخطّى از سیره آن بزرگواران عملى ناصواب است.
وی در تشریح دلیل دوم گفت: به یقین تعدد عاشورا از ابهّت و اهمیت آن مراسم بسیار باشکوه مىکاهد و آن شور و حرارت را تضعیف مىکند. کارى که مورد علاقه دشمنان عاشوراست.
آیتالله مکارم شیرازی ادامه داد: البته برپا کردن مراسم عزادارى سالار شهیدان در هر زمانى موجب اجر عظیم و مایه افتخار بزرگى است اما عنوان کردن "عاشوراى شمسى" ابداً به مصلحت امت اسلامى و پیروان مکتب اهلبیت(علیهم السلام) نمىباشد و علاقهمندان حسینى باید از آن خوددارى کنند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید گفت: عنوان کردن "عاشوراى شمسى" ابداً به مصلحت امت اسلامى و پیروان مکتب اهلبیت(ع) نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سئوال جمعی از طلاب حوزه علمیه مبنی بر اینکه در ایام اخیر جمعى از علاقهمندان به ساحت قدس حسینى(ع) تصمیم گرفتهاند که "عاشوراى شمسى" بگیرند یعنى عاشورا را به حسب ماههاى شمسى حساب کنند و مراسم عاشورا برقرار سازند. آیا این کار صحیح است؟ اظهار داشت: گرچه ممکن است این برادران روى عشق به سالار شهیدان کربلا و عظمت فداکارىها و مصائب آن حضرت(ع) به این فکر افتاده باشند ولى به یقین این کار به مصلحت مراسم باشکوه حسینى نیست، زیرا اولا تمام امامان معصوم(ع) که اخبارشان در مورد عزادارى عاشورا به دست ما رسیده همگى عاشورا را در همان دهم محرم ذکر فرمودهاند و تخطّى از سیره آن بزرگواران عملى ناصواب است.
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