اژدها جان آمریکا را می گیرد/ صادرات 4 میلیارد دلار برق از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی امروز در مراسم آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران، انتقال فناوری های جدید، تعامل دولت و بخش خصوصی، توسعه صادرات برق و بررسی بازارهای هدف، فرهنگ سازی و بهینه سازی مصرف انرژی را از مهمترین دستاوردهای راه اندازی این گردهمایی بین المللی عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی های صنعت برق، تبادل نظرات داخلی و خارجی و شکل گیری سرمایه گذاری های مشترک فراهم می شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به حضور حدود 530 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه برق تهران، از 11 کشور جهان تصریح کرد: حضور شرکت های خارجی حاکی از شکسته شدن تحریم و انزوای بین المللی ایران است.

این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به ترور دکتر رضایی نژاد یکی از دانشمندان صنعت برق ایران در تابستان سال جاری اظهار داشت: ایالات متحده آمریکا قصد دارد بین ایران و عربستان با ایجاد اتهام ترور فاصله ایجاد بکند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیشرفت های ایران در سدسازی و تولید برق نشان می دهد که این اتهامات و تحریم ها هیچ تاثیری در اقتصاد کشور ندارد، بیان کرد: اژدهای کوچکی در حال جان گرفتن در جهان بوده که به زودی جان گردن کلفت های جهان را می گیرد و مطمئن باشید روز ذلت آمریکا و دوستان این کشور فرا می رسد.

رحیمی در ادامه با اشاره به بومی سازی 95 درصدی در مجموع بخش های توزیع، انتقال و تولید برق در ایران یادآور شد: همزمان با برگزاری نمایشگاه برق تهران یکی از پیچیده ترین قطعات صنعت برق کشور توسط متخصصان داخلی بومی سازی شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به رتبه سوم ایران در تولید انرژی و جایگاه پانزدهمی در بین 200 کشور جهان در بخش ظرفیت نصب شده نیروگاهی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 3 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی در بخش برق و انرژی صادر شده است که پیش بینی می شود تا اسفندماه امسال حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق کشور به مرز 4 میلیارد دلار افزایش یابد

این عضو کابینه دولت با اشاره به کاهش 10 درصدی مصرف برق ایران پس از اجرای هدفمندی یارانه ها تبیین کرد: در این مدت صادرات برق همزمان با کاهش مصرف این حامل انرژی در داخل کشور حدود 26 درصد افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون ایران در جمع 6 کشور سازنده توربین های گازی جهان بوده از افزایش 16 درصدی مصرف برق در صنایع عمده کشور خبر داد و افزود: افزایش مصرف برق در صنایع نشان می دهد که رکود تولید در صنایع کشور صحت ندارد.

رحیمی با اشاره به ضرورت دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای حضور در صنعت آب و برق کشور، تاکید کرد: سال گذشته طرح تکمیل خطوط انتقال برق 400 کیلوولتی کشور و همچنین برق رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار انجام شد.

معاون اول رئیس جمهور در پایان با اشاره به جذب 3.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون خاطر نشان کرد: در برنامه پنجم توسعه برق رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار در دستور کار قرار گرفته است.