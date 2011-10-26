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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

صادرات 100 تن فرآورده لبنی از ملکان به عراق

صادرات 100 تن فرآورده لبنی از ملکان به عراق

ملکان - خبرگزاری مهر: فرماندار ملکان از صادرات 100 تن از فرآورده های‌ لبنی این شهرستان به عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قاسمی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری 100 تن فرآورده های لبنی از این شهرستان به خارج از کشور صادر شده است، گفت: این میزان فرآورده از طریق مرز  بانه به عراق صادر شده است.

وی با بیان اینکه امسال با توجه به آمادگی بخش خصوصی این میزان صادرات تا آخرسال به بیش از 200 تن افزایش خواهد یافت وکشورهای دیگر نیز برای خرید محصولات لبنی از این شهرستان اعلام آمادگی کرده اند، تصریح کرد: کیفیت مطلوب و توجه به استاندارهای بین المللی موجب شده محصولات لبنی ملکان مشتری زیادی در خارج از کشور داشته باشد.

قاسمی بر حمایت بیشتر از تولید کنندگان شیر تاکید کرد و یادآور شد: روزانه بیش از 100 تن شیر در ملکان تولید می شود که هزینه بالای نگهداری دام و بالا بودن قیمت علوفه باعث شده دامداران رغبت کمتری در این زمینه داشته باشند.

کد مطلب 1444066

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