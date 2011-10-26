به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهمن کارگر اظهار داشت: نیروی انتظامی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عفاف و حجاب بلافاصله ساماندهی نیروهای مورد نیاز، آموزش و فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز را در دستور کار قرار داد و از اواخر سال 85 به صورت جدی وارد کار شد، که نماد بارز این تلاش را در قالب گشت ارشاد در جامعه مشاهده شد.اوج بحث گشت ارشاد را در تابستان 86 داشتیم که متاسفانه بعضی از رسانه‌های داخلی با رسانه‌های دشمنان برای کوبیدن این تلاش هم‌صدا بودند.

رصد وضعیت حجاب و عفاف کشور

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تاکید کرد: وظائف دیگری هم برای خودمان تعریف کردیم از جمله اینکه وضعیت عفاف و حجاب را طبق شاخصه‌هایی که توسط کارشناسان دینی تعیین می‌شود، در جامعه رصد کنیم. مورد بعدی همانگونه که اشاره داشتید و در مصوبه شورای عالی هم بر عهده ما گذاشته شده برخورد قاطع و ریشه‌ای با مظاهر هنجارشکنی است با لحاظ کلیه موازین شرعی. این موازین شرعی هم با نظارت متخصصین و کار شناسان فقهی، همان موازین حاکم به بحث امر به معروف و نهی از منکر تعیین شد؛ که از تذکر لسانی آغاز می‌شود و در صورت لزوم با اشکال دیگر ادامه می‌یابد.

کارگر افزود: طبق این نقشه راه نیروهای ما از تذکر شروع کردند، در ادامه کسانی که لجاجت می‌کردند و اصرار داشتند با این وضعیت بیرون بیایند به پلیس امنیت اخلاقی هدایت شدند و تعدادی هم که وضع بدتری داشتند و فعل مجرمانه آنان محرز بود پس از طبقه‌بندی به قوه قضائیه معرفی شدند.

تعطیلی و پلمپ واحدهای صنفی متخلف

وی ادامه داد: اصولا این حجم از وظائفی که در این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده دستگاه‌ها مختلف گذاشته شده است بدون همکاری و تعامل این دستگاه‌ها قابل انجام نخواهد بود. بنابراین ما هم وارد تعامل با نهادهایی مانند شورای فرهنگ عمومی، شورای اجتماعی کشور و ستاد صیانت کشور که با ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود، شدیم. در مورد دستگاه‌های غیردولتی مانند اتحادیه‌های صنفی در جلسات مرتبی تذکرات لازم را به این دستگاه‌ها دادیم و در مواردی که این تذکرات توسط برخی واحدهای صنفی رعایت نشد، ما قاطعانه برخورد کردیم و تا تعطیلی آن واحد صنفی پیش رفتیم.

برخورد با باندهای فحشا

کارگر به برخورد قانونی با باندهای زنان خیابانی اشاره کرد و گفت: به این نکته باید اشاره کنم که اگر برخورد قانونی ما با افراد خیابانی و باندهای اصلی فساد و فحشا نبود وضع امروز خیلی بدتر بود. در مورد کنترل اماکن عمومی طبق قانون هم در مورد سالن‌های عروسی و مراکز عرضه محصولات سمعی و بصری هم نظارت لازم را داشتیم و هم در صورت لزوم قانونی و قاطعانه برخورد کردیم.نکته بعدی نظارت بر بازار عرضه پوشاک بود که با همکاری اتحادیه‌های صنفی هم ایجابی به معنای عرضه البسه مناسب و هم سلبی به معنای جلوگیری از عرضه البسه نامناسب اقدامات خوبی انجام دادیم.

تسری عفاف و حجاب به مردان

کارگر تاکید کرد: یک اقدام بزرگ دیگر که انجام دادیم و آن تسری بحث عفاف و پوشش مناسب به مردان بود، عموما هنگامی که بحث عفاف و حجاب مطرح می‌شود نگاه‌ها به سمت بانوان معطوف می‌شود در حالی که طبق آموزه‌های اسلام مردان هم موظف به رعایت حدود مقرر در شرع از نظر رفتار و پوشاک در جامعه هستند. ما در ناجا با تعریف ضوابط طبق موازین شرع پسران و مردان را هم زیر چتر عفاف قرار دادیم که نتایج خوبی حاصل شد.

کم کاری دستگاه ها در امر حجاب و عفاف

معاون اجتماعی نیروی انتظامی افزود: باید به این نکته تلخ هم اشاره کنم با تمام این اقداماتی که ما انجام دادیم و به آن افتخار هم می‌کنیم، برخورد انتظامی در حوزه عفاف و حجاب آخرین حلقه زنجیر است ولی متاسفانه مجبور هستیم به‌علت کم‌کاری سایر ارگان‌ها به‌عنوان اولین حلقه زنجیر وارد کار شویم و هزینه‌ها را هم بپردازیم و تلاش نهادهایی که وارد میدان شدند به‌علت آنکه سایر نهادها به همان اندازه وارد میدان نشدند، متاسفانه ثمره مطلوب و دلخواه را نداد. ولی اعتقاد داریم اگر همین عملکرد ناجا در 5 سال گذشته نبود وضعیت شکل و شمایل جامعه، خیلی بدتر از این وضعیت فعلی بود. در مورد سایر نهادها هم اگر هر نهاد دولتی بیاید و مثلا فقط وضع عفاف و حجاب را در مورد کارکنان مرد و زن و مراجعین خود مورد پایش قرار دهد، وضعیت قطعا بهتر خواهد بود.

مردان خجالت می کشند پاسدار عفاف و حجاب باشند

وی با اشاره به اینکه ترویج و پاسداری از عفاف و حجاب نیاز به بودجه ندارد تصریح کرد:فکر می کنم بعضی از آقایان خجالت می‌کشند که در سطح جامعه به‌عنوان پاسدار عفاف و حجاب معرفی شوند و جالب است این کار احتیاج به هیچ بودجه ای هم ندارد که کمبود اعتبار را بهانه کنند. به نظر بنده همانطور که اشاره کردم باید دستگاه‌های دولتی در درجه اول وضعیت محیط خود را اصلاح کنند بعد سایر محیط های عمومی مانند اماکن آموزشی اصلاح شود تا انشاءالله هنجارشکنان در جامعه جایی نداشته باشند ولی این کارها احتیاج به عزم و اراده دارد. در مورد محیط‌های آموزشی با توجه به اهمیت این محیط در شکل گیری شخصیت افراد، باید مکانیسم کمیته انضباطی فعال‌تر باشد.

آموزش نیروهای گشت ارشاد

کارگر در مورد نحوه فعالیت گشت ارشاد گفت:از دو سال گذشته ما دیگر گشت ارشاد نداریم. چون گشت ارشاد برقرار شد تا به مسأله عفاف و حجاب بیشتر دقت شود. ما گشت‌های پلیس امنیت اخلاقی را فعال‌تر کردیم، خانم‌ها و آقایانی که وظیفه برخورد را برعهده دارند اولا: متدین و آموزش دیده هستند ثانیا: برخورد احتمالی باخانم‌ها فقط توسط خانم‌ها صورت می‌گیرد ثالثا: بحث مستندسازی را هم جدی گرفتیم. یعنی از ابتدای برخورد با هنجارشکنان، فیلم و عکس تهیه می‌شود تا زمانیکه این افراد به پایگاه‌های پلیس امنیت اخلاقی دلالت می‌شوند پس دیگر کسی نمی‌تواند ادعا کند که با دختر باحجاب نیز برخوردشده است. ما حتی اعتقاد داریم و بر این اعتقاد خود پافشاری می‌کنیم که برخورد قهرآمیز صرفا با هنجارشکنها و افرادی باشد که مانند مانکن‌ها در محیط عمومی حاضر می‌شوند. امسال هم با تکیه بر برخورد هوشمند و هدف‌مند از تعداد کمی پایگاه‌ها و گشت‌ها کاستیم و بر کیفیت افزودیم.

وی افزود: درتابستان امسال به‌علت آنکه عموما در این فصل وضعیت پوشش به بهانه گرما نامناسب‌تر می‌شود گشت‌ها را بیشتر کردیم و قبل از آن هم محیط‌های عمومی مانند مراکز خرید و بوستان ها را تحت رصد قرار دادیم و با رعایت مراتب از تذکر لسانی شروع کردیم.در مورد طرح سالم سازی ساحل هم وضعیت خیلی بهتر از پارسال بود و من خودم حضورا در استان گیلان شاهد این رضایت بودم انشاالله با همکاری وزارت کشور، وزارت ارشاد و ... وضع بهتر هم خواهد شد.

جلوگیری از پوشیدن پوشاک خلاف عفت

کارگر ادامه داد: وظیفه ما در خصوص پوشاک جلوگیری از تولید و استفاده از پوشاک خلاف عفت است. در مورد جلوگیری از توزیع این پوشاک، اگر بخواهیم همین روند را ادامه دهیم باید اکثر واحدهای صنفی توزیع کننده را ببندیم. طراحی لباس بر عهده وزارت ارشاد است و نظارت بر توزیع بر عهده وزارت بازرگانی، ما در اینجا سه مرحله طراحی – تولید- توزیع را داریم که باید مکمل هم باشند.موضوع پوشش از مباحث مربوط به سبک زندگی است یعنی با نگاه به نوع پوشش یک ملت می‌توان حتی نسبت به جهان‌بینی آن ملت هم اظهار نظر کرد.متاسفانه در زمینه طراحی کم‌کاری شده از جانب دیگر لباس مناسب به علت آن که کم تولید می‌شود گران است. یعنی طبق اصول حاکم بر بحث عرضه و تقاضا در بازار چون لباس نامتعارف به میزان فراوان تولید و توزیع می‌شود قیمت آن پائین است ولی مثلا چادر مشکی گران است که باید این فرآیند را اصلاح کرد یعنی ایرادی ندارد دولت یارانه دهد تا چادر مشکی ارزان به دست مردم برسد.

شورای انقلاب فرهنگی و سازمان بازرسی عفاف و حجاب را رصد کنند

کارگر با تاکید بر لزوم نظارت بر اجرای طرح عفاف و حجاب اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان بازرسی کشور بیایند و روند اجرا را پایش و رصد کنند و نسبت به بند بند مصوبه گزارش کمی و کیفی بخواهند. یعنی بالاترین مقام هر دستگاه را درخصوص بررسی اقدامات انجام شده باید در کمیته‌ای توضیح لازم را بدهد و یکی از ملاک‌های ارزیابی دولت‌ها باید موفقیت در زمینه اجرای این مصوبه باشد.

کارگر ادامه داد:هم اکنون وضعیت عفاف و حجاب درجامعه رضایت بخش نیست و یکی از گرفتاریهای ما گسترش ماهواره و تقلید از آن در جوانان است. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر قرارگاهی و جبهه‌ای عمل نکنیم شکست خواهیم خورد. ما اعتقادمان بر این است که امنیت پایدار جامعه زمانی حاصل می‌شود که افراد جامعه دست در دست هم امنیت را برقرار کنند زیرا امنیت یک تولید جمعی است.