اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم بعد از برتری مقابل شهرداری تبریز در هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال در دیداری حساس از جام حذفی فوتبال مقابل پیام مخابرات فارس صفآرایی خواهد کرد.
به همین منظور بازیکنان تیم فوتبال صبای قم بعد از بازی خود برابر شهرداری تبریز در هفته یازدهم در نیم فصل نخست یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم که البته به برتری سه بر یک به سود صبای قم انجامید، با جدیت مشغول تمرین شدند تا خودشان را از هر نظر آماده مصاف حساس ساعت ۱۵ امروز چهارم آبانماه با پیام مخابرات فارس در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم کنند.
صبای قم در ۱۱ هفته گذشته از دور رفت یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیجفارس، موفق به کسب ۱۱ امتیاز شده است و در حال حاضر با این تعداد امتیاز در مکان سوم جدول ردهبندی لیگ یازدهم فوتبال کشور جای گرفته است.
چهار بازیکن دو گله در ترکیب صبای قم
تیم فوتبال صبای قم تا پایان هفته یازدهم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور چهار بازیکن دو گله دارد.
این در حالی است که صبای قم در این فصل تا پایان هفته یازدهم، ۱۴ گل به ثمر رسانده است که هشت گل از این تعداد گل را چهار بازیکن یعنی غلامرضا عنایتی به تراکتور سازی و شهرداری تبریز، عبدالکریم اسلامی به راه آهن شهر ری و سایپا البرز، میلاد سلیمان فلاح به سایپا و پژمان شاهپری به فولاد خوزستان و شهرداری تبریز به ثمر رساندهاند.
شش گل دیگر از ۱۴ گل تیم فوتبال صبای قم تا این هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور را به ترتیب محسن بیات، مرتضی کاشی، اکبر صادقی، رسول بروش به ثمر رساندهاند.
آمادگی صبا برای قهرمانی در جام حذفی
مربی تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم فوتبال صبای قم شایسته است تا به مقام قهرمانی جام حذفی دست پیدا کند.
هوشنگ لوینیان اظهار داشت: بازیکنان ما در این دیدار میتوانند در زمین خودی تیم پیام مخابرات فارس را به راحتی شکست دهند و به مرحله بعد رقابتها صعود کنیم، ما بازیکنان با انگیزه و آمادهای داریم و قطعا به دنبال جام قهرمانی حذفی هستیم.
وی با تقدیر از عملکرد بازیکنان تیمش در دیدارهای اخیر لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، بیان داشت: این مسئله باعث شده است که در حال حاضر تیم صبا یکی از رتبههای بالای جدول را در اختیار بگیرد و ما نیز اختیار عمل را از دست دادیم.
مربی تیم صبای قم با اشاره به وضعیت تیش در آستانه دیدار امروز بیان داشت: تیم صبا یک تیم قدرتمند لیگ برتری است و از توان بسیار زیادی برخوردار است ولی بازی کردن در برابر تیمی از لیگ دسته اول که انگیزههای زیادی برای مقابله با ما دارد آسان نیست.
قم - خبرگزاری مهر: رویارویی صبای قم با پیام مخابرات فارس در جام حذفی فوتبال، چهار بازیکن دو گله در ترکیب صبای قم و آمادگی صبا برای قهرمانی در جام حذفی عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم بعد از برتری مقابل شهرداری تبریز در هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال در دیداری حساس از جام حذفی فوتبال مقابل پیام مخابرات فارس صفآرایی خواهد کرد.
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