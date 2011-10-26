«هفته کتاب» بهترین فرصت برای آشتی مردم با فرهنگ کتابخوانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سلیمانی نویسنده و مترجم «هفته کتاب» را فرصتی برای آشتی مردم با فرهنگ کتابخوانی خواند و گفت: اینکه مردم بتوانند در یک هفته ویژه کتاب و کتاب‌خوانی در نمایشگاه‌های مختلف از نزدیک کتاب‌ها را ببیند و ورق بزنند و با ناشران و دیگر افرادی که اهل مطالعه هستند، صحبت کنند سبب ایجاد تمایل به کتابخوانی می‌شود به همین دلیل خوب است که در هفته کتاب نمایشگاه‌های کتاب با تنوع و تکثر بیشتر برپا شود.

این نویسنده افزود: برگزاری مراسم‌های متعدد در هفته کتاب مانند برپایی نمایشگاه و مسابقات کتاب، جلسات هم‌اندیشی و پرسش پاسخ موجب می‌شود تا بررسی درستی از وضعیت کتاب و کتابخوانی در کشور داشته باشیم.

به عقیده این داستان‌نویس یکی دیگر از برنامه‌هایی که می‌شود در «هفته کتاب» پیگیری کرد، نقد و بررسی مسائل حرفه‌ای در چاپ و نشر کشور از جمله رابطه نویسنده و ناشر است.

وی همچنین تاکید کرد: راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه‌ها، تکریم و تجلیل از کسانی که بیشترین مراجعه به کتابخانه‌ها را دارند و معرفی تازه‌های کتاب در صدا و سیما و مطبوعات گامی ارزشمند برای ترویج فرهنگ مطالعه است که خوشبختانه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در این زمینه تلاش‌های مهمی داشته است.

سلیمانی در پایان گفت:‌ کتاب‌هایی که در بازار وجود دارد همه نیاز مخاطبان را پاسخ نمی‌دهد و در برخی حوزه‌هایی که مخاطبان جویای کتاب هستند با در بسته مواجه می‌شوند که اگر ناشران به سمت نیاز مخاطبان پیش بروند مطمئنا کتابخوانی هم به آمار بالاتری خواهد رسید. خوشبختانه هفته کتاب فرصتی است تا علاقمندان به کتاب دسترسی بیشتری به آثار مورد نظرشان داشته باشند همچنین بتوانند در برنامه‌های مختلف با ناشران و مولفان هم رو در رو شوند.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.