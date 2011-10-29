  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ آبان ۱۳۹۰، ۸:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تولد 156 نوزاد در هر ساعت/ افزایش 1.3 درصدی ولادتها

تولد 156 نوزاد در هر ساعت/ افزایش 1.3 درصدی ولادتها

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور از وقوع 156 ولادت و 50 فوت در هر ساعت طی 6 ماهه اول امسال خبر داد.

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آخرین آمارهای بدست آمده در 6 ماهه اول امسال در هر ساعت 156 نوزاد در کشور متولد شده است و همچنین 50 نفر نیز دار فانی را وداع گفته اند.

به گفته وی، در هر ساعت 105 ازدواج  و 16 طلاق در کشور رخ داده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته آمار ازدواج دو درصد کاهش و آمار طلاق نیز 5.4 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: همچنین آمار ولادت نیز نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته 1.3 درصد رشد داشته و آمار فوت نیز 5.1 درصد افزایش برخوردار بوده است.

محزون گفت: این آمار براساس آمار خالص تولد، فوت ، ازدواج و طلاق در تمامی استانهای کشور بدست آمده است.

کد مطلب 1444077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها