تولد 156 نوزاد در هر ساعت/ افزایش 1.3 درصدی ولادتها

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آخرین آمارهای بدست آمده در 6 ماهه اول امسال در هر ساعت 156 نوزاد در کشور متولد شده است و همچنین 50 نفر نیز دار فانی را وداع گفته اند.

به گفته وی، در هر ساعت 105 ازدواج و 16 طلاق در کشور رخ داده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته آمار ازدواج دو درصد کاهش و آمار طلاق نیز 5.4 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: همچنین آمار ولادت نیز نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته 1.3 درصد رشد داشته و آمار فوت نیز 5.1 درصد افزایش برخوردار بوده است.

محزون گفت: این آمار براساس آمار خالص تولد، فوت ، ازدواج و طلاق در تمامی استانهای کشور بدست آمده است.