اجرای طرح بصیرت برای اسلامی شدن دانشگاهها/ آموزش پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نصیرزاده امروز در نشست مسئولان وزارت علوم با دانشگاه های بیرجند در دور چهارم سفرهای استانی با اشاره به اسلامی شدن دانشگاه ها افزود: اساتید، کارکنان و دانشجویان بال های قوی وزارت علوم برای اسلامی شدن دانشگاه ها هستند که نقش های مهمی در این زمینه دارند.

فرمانده بسیج کارکنان وزارت علوم از اجرای طرح بصیرت آموزشی برای کارکنان دانشگاه ها خبر داد و اظهار داشت: در سال جاری برای اسلامی شدن دانشگاه های کشور طرح بصیرت آموزشی برای آموزش کارکنان دانشگاه های ارائه و به تصویب رسید.

وی با تأکید بر اینکه این آموزش ها در فاز اول در وزارت علوم و دانشگاه تهران اجرایی شد، اضافه کرد: این آموزش ها شامل 100 ساعت آموزش برای کارکنان می شود و گذراندن این دوره آموزشی در ارزشیابی کارکنان وارد می شود.

نصیرزاده با اشاره به نقش اجرای طرح بصیرت توضیح داد: در صورت ارائه آموزش در زمینه های بصیرت دینی و بصیرت سیاسی به کارکنان دانشگاه ها، آنها می تواند با شناسایی جریان هایی مانند جریان فتنه و عوامل آسیب رساندن به مجموعه دانشگاه ها برنامه ریزی کنند.

وی همچنین با اشاره به حوزه های تخصصی این دوره آموزشی خاطرنشان کرد: در این طرح آموزشی در دو حوزه تخصصی تحول اداری و پدافند غیرعامل آموزش هایی ارائه می شود. آموزش های پدافند غیر عامل دانشگاه ها را آماده می کند تا در زمینه هایی که احتمال ضربه زدن به مجموعه می رود، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

نصیرزاده همچنین یادآور شد: تاکنون با اجرای این طرح 500 نفر از شورای فرماندهی مرحله اول این آموزش ها را پشت سر گذاشته اند و وارد مرحله دوم این آموزش که شامل پدافند غیرعامل می شود، شدند.

وی همچنین از ابلاغ اجرای این طرح به سایر دانشگاه ها در آینده ای نزدیک خبر داد.