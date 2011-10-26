محقق زنجانی به عنوان تنها ایرانی در همایش رزنانس مغناطیس هسته پکن شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بیگلری با بیان اینکه این همایش با هدف ارائه آخرین دستاوردهای دانش رزنانس مغناطیس هسته و تبادل اطلاعات محققان و پژوهشگران این عرصه برگزار شد، افزود: این همایش در چند محور مانند رزنانس مغناطیس هسته حالت مایع و حالت جامد، تئوری و متدهای ثبت رزنانس مغناطیس هسته و حوزه های مرتبط با آن برگزار شد.

به گفته وی، بررسی ساختارهای پروتئینی و رشته های دی-ان-ای از موضوعات روز جهانی است، که در این همایش به آن پرداخته شد.

بیگلری بررسی جهش ژنتیکی با رزنانس مغناطیس هسته را از دیگر موضوعات مطرح شده در این برنامه عنوان کرد که محققان یافته های خود را در این زمینه ارائه دادند. وی ژاپن،چین،آمریکا،کانادا،کره جنوبی،هند،روسیه،آلمان،اسپانیا و استرالیا و ... را کشورهایی نام برد که در این همایش حضور داشتند.

این محقق زنجانی سطح مطالب ارائه شده را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد: برپایی چنین برنامه هایی و حضور پژوهشگران و محققان کشورمان می تواند زمینه رشد علمی و تحقیقاتی آنها اثر گذار باشد.

وی با بیان اینکه در زمینه رزنانس مغناطیس هسته کشورمان هیچ جایگاهی ندارد، تصریح کرد: این دانش در ایران آن چنان شناخته شده نیست و دستگاه های پرقدرت رزنانس مغناطیس هسته در ایران وجود ندارد.

به گفته این محقق تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در کشورمان ناچیز و بسیار ابتدایی است.