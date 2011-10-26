طرح آموزش پلکانی حفظ قرآن در مدارس کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

حجت الاسلام مصطفی شجاعیان به خبرنگار مهر گفت: این طرح در طول سال تحصیلی و با آموزش و حفظ جزء 30قرآن کریم اجرا می شود.

وی بر مشارکت خانواده ها در اجرای این طرح تاکید کرد و بیان داشت: ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی در جامعه می تواند نسل جوان را در برابر آسیبهای اجتماعی بیمه کند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: برگزاری کلاسهای قرآن، محافل انس با قرآن، تهیه و توزیع سی دیهای گویای قرآنی و نرم افزارهای قرآنی از جمله برنامه های پیش بینی شده در اجرای این طرح است.

وی همچنین بیان کرد: سال گذشته نیز هزار نفر از فرهنگیان در برنامه حفظ قرآن کریم شرکت کردند.

شجاعیان یادآور شد: این طرح برای پرسنل اداری در ادارات آموزش و پرورش استان نیز اجرا می شود.