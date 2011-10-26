توافق چهار جانبه دولت و مجلس برای مدیریت مشترک دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی گفت: جلسه ای در راستای پیگیری احیای دریاچه ارومیه با حضور رئیس مجلس، نمایندگان دو استان آذربایجان شرقی و غربی، وزیر نیرو، وزیر جهادکشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهوری و همچنین معاونان وزارتخانه های مذکور تشکیل شد.



رحمانی گفت: در این جلسه ما درخواست مردم را انتقال دادیم و درخواست ما شروع یک اقدام علمی از سوی دولت و مجلس برای تأمین و تخصیص بودجه ویژه برای نجات دریاچه ارومیه است و بحث ما بر این بود که دولت و وزارتخانه های مربوطه اقدام عملی و ضربتی خود را شروع کنند و به تعهدات خود در این راستا عمل کنند.



نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام رسمی معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون وزیر نیرو در رسانه ها مبنی بر تخصیص مبلغ هزار میلیارد تومانی برای احیای دریاچه ارومیه گفت: ما منتظر هستیم مصوبه ای که معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون وزیر نیرو در خصوص اختصاص اعتبار ویژه به دریاچه ارومیه در رسانه ها مصاحبه کردند، ابلاغ شود.



رحمانی اضافه کرد: مردم منتظر هستند این اعتبار اگر مصوب شده است به طور سریع ابلاغ و اجرایی شود چرا که تاخیر و تعلل در قاموس این دولت نمی گنجد.



وی همچنین از ارائه "برنامه مدیرت جامع دریاچه ارومیه" توسط سازمان حفاظت و محیط زیست در این جلسه خبر داد و تصریح کرد: در این برنامه دو شورای عالی و منطقه ای مدیریت حوزه آبریز دریاچه ارومیه پیش بینی شده است و برای هر سه استان و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین حفاظت محیط زیست براساس یک تفاهم نامه مشترک وظایفی تعریف شده است تا برنامه سالانه خود را دقیقاً انجام و گزارش کنند.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، تأمین اعتبار برای اجرای طرح های مطرح شده را ضرورتی ضرب الاجل خواند و تاکید کرد: نجات دریاچه ارومیه در گرو تخصیص اعتبار ویژه ای از سوی دولت است که ما به جد این موضوع را پیگیری می کنیم تا قول ها به عمل تبدیل شود.



رحمانی همچنین به بند الف ماده 67 برنامه چهارم توسعه در خصوص دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: مجلس در این برنامه که چندین سال از آن می گذرد، مصوب کرده است که دولت طبق برنامه با تدوین برنامه جامع مدیریت تالاب ها به ویژه دریاچه ارومیه گام اساسی بردارد و انتظار ما و مردم عملیاتی کردن تصمیمات از سوی مسئولان است.

