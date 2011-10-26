50 درصد حوادث طبیعی در خراسان رضوی مربوط به سیلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، رشید صحابی صبح چهارشنبه در نشست یک روزه هم اندیشی شوراهای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان های استان در قوچان با اشاره به برگزاری مانورهای متعدد در هفته مقابله با اثرات بلایای طبیعی اظهار داشت: با انجام این مانورها آمادگی و توان تمام دستگاه های مدیریتی استان در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه ارزیابی شد.

وی تعداد حوادث طبیعی رخ داده در استان طی هفت ماه اخیر را 89 مورد ذکر کرد و بر لزوم تجهیز و آمادگی کامل ستادهای مدیریت بحران شهرستان ها تاکید کرد.

علی اکبر رمضانی فرماندار قوچان نیز در این نشست طی سخنانی از آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان خبر داد.

وی گفت: این ستاد با فراخوان های بدون اطلاع، اعضای ستاد را در شرایط آمادگی نگه می دارد.

رمضانی با اشاره به بارش های فصلی به عنوان اصلی ترین خطر طبیعی در شهرستان، ابراز امیدواری کرد بتوان با اندیشیدن راهکارهای موثر با این حادثه طبیعی مقابله کرد.

فرماندار قوچان از برگزاری موفقیت آمیز مانور فرضی زلزله با تخریب زیرساخت های آب شهری به عنوان مهم ترین برنامه اجرا شده در هفته کاهش بلایای طبیعی یاد کرد.

در ادامه جلسه دبیران کارگروه های تخصصی چهارده گانه و شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ها به بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای علمی هماهنگی دستگاه ها و افزایش توان مقابله شهرستان ها در برابر رخدادهای طبیعی پرداختند.