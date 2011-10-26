  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

قربان‌زاده در گفتگو با مهر:

افزایش 45 درصدی تولید پسته در آذربایجان غربی/ کاشت 2000 اصله نهال

افزایش 45 درصدی تولید پسته در آذربایجان غربی/ کاشت 2000 اصله نهال

ارومیه- خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از افزایش 45 درصدی میزان تولید پسته در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود قربان زاده در گفتگو با خبرنگار افزود: از این اراضی امسال 55 تن پسته برداشت شده که در مقایسه با 38 تن پارسال از افزایش 45 درصدی برخوردار است .

وی در ادامه بیان داشت: امسال در 21 هکتار از اراضی آذربایجان غربی پسته کشت شده که از این میزان 16 هکتار به صورت بارور و پنج هکتار نیز بصورت نهال هستند .

قربان زاده در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته میزان سطح باروری پسته در آذربایجان غربی 11 هکتار بود که امسال به 16 هکتار رسید، ادامه داد: باغات پسته از سه نوع اکبری، کله قوچی و احمد آقایی به طور عمده در حاشیه دریاچه ارومیه واقع شده که در مناطق قوشچی، قره باغ و گلمانخانه قرار دارند .

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار داشت: کیفیت پسته های تولیدی در آذربایجان غربی به دلیل نامساعد بودن شرایط هوایی نسبت به دیگر استانها از جمله کرمان در سطح پایین تری قرار دارد .

به گفته قربان زاده در دو هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی باغ پسته الگویی کشت شده که این باغات شامل دو هزار اصله نهال بوده و با حمایت سازمان جهاد کشاورزی این باغات به منظور پیوند زدن در سال آینده آماده می شوند.

کد مطلب 1444095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها