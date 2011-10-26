افزایش 45 درصدی تولید پسته در آذربایجان غربی/ کاشت 2000 اصله نهال

به گزارش خبرنگار مهر، مقصود قربان زاده در گفتگو با خبرنگار افزود: از این اراضی امسال 55 تن پسته برداشت شده که در مقایسه با 38 تن پارسال از افزایش 45 درصدی برخوردار است .

وی در ادامه بیان داشت: امسال در 21 هکتار از اراضی آذربایجان غربی پسته کشت شده که از این میزان 16 هکتار به صورت بارور و پنج هکتار نیز بصورت نهال هستند .

قربان زاده در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته میزان سطح باروری پسته در آذربایجان غربی 11 هکتار بود که امسال به 16 هکتار رسید، ادامه داد: باغات پسته از سه نوع اکبری، کله قوچی و احمد آقایی به طور عمده در حاشیه دریاچه ارومیه واقع شده که در مناطق قوشچی، قره باغ و گلمانخانه قرار دارند .

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار داشت: کیفیت پسته های تولیدی در آذربایجان غربی به دلیل نامساعد بودن شرایط هوایی نسبت به دیگر استانها از جمله کرمان در سطح پایین تری قرار دارد .