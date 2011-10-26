به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی‌زاده امروز در نخستین همایش بین‌المللی آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی که در شهرستان گرگان برگزار شد، اظهارداشت: ایران به دلیل سلسله جبال زاگرس و البرز در شمال و غرب کشور همچنین کویر مرکزی دارای اقلیمی متنوع است. براساس مطالعات صورت گرفته ایران به لحاظ تنوع زیستی و زیست بومی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ذخایر ژنتیکی بی‌نظیر در جنگل‌های شمال کشور اظهارداشت: جنگل‌ها و منابع طبیعی فواید بی‌شماری دارند که از جمله آنها جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از جاری شدن سیل و به هدر رفتن آب، همچنین تاثیر در حاصلخیزی خاک در رونق کشاورزی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر کاهش جنگل‌ها اظهارداشت: جنگل‌ها و منابع طبیعی 9 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در حال حاضر 14.2 میلیون هکتار مساحت جنگل های کشور است که یک میلیون هکتار از آن شامل جنگل‌های دست کاشت می‌شود.

وی افزود: در گذشته میزان وسعت جنگل‌ها در حدود 18 میلیون هکتار بود که متاسفانه به دلایل مختلفی این میزان کاهش یافته است.

محمدی‌زاده به تخریب جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: آتش سوزی در سطح جنگل ها و منابع طبیعی از جمله عوامل تخریب آن به شمار می‌رود. بنابراین لازم است تا مردم را نسبت به حفظ جنگل‌ها و صیانت از آن آگاه سازیم و این امر را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی گفت: مطالعه آتش سوزی طیف گسترده‌ای از علوم را مانند جغرافیا را در بر می‌گیرد. می‌توانیم با بهره گیری از این علوم به بررسی آتش سوزی بپردازیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین عوامل را در آتش سوزی جنگل‌ها شرایط جوی دانست و گفت:‌ رطوبت، سرعت وزش باد، ناپایداری جوی در گسترش حریق در جنگل‌‌ها موثر است و هر ساله شاهد از بین رفتن جنگل‌ها در کشورهای مختلف هستیم.

این مقام مسئول اظهار داشت: سیر صعودی آثار تخریبی از آتش سوزی نشان می‌دهد که لازم است برای مهار آتش در منابع طبیعی جنگل‌ها و پارک‌های علمی از امکانات و تجهیزات جدید استفاده کنیم.

وی بیان کرد:‌ آتش سوزی در درختان سوزنی برگ بیشتر از درختان پهن برگ است بنابراین در جنگل‌های دست کاشت باید به این مسئله توجه بیشتری شود. نوع آتش سوزی نیز متفاوت است به گونه‌ای که آتش سوزی سطحی، تاجی و تنه سوز متفاوت و اقدامات متنوعی را می‌طلبد.

محمدی زاده به آتش سوزی در جنگل‌های گلستان در سال گذشته اشاره و یادآور شد: آتش سوزی در سال گذشته بیشتر در سطح قرار داشت و برگ‌هایی که در سطح قرار داشتند آتش گرفته بودند لذا از نظر تنه سوزی مشکل چندانی نداشتیم و دودهایی که به هوا برمی‌خاست سفید بود تا قرمز. بنابراین باید هنگام بروز آتش سوزی اقدامات متناسب با شرایط باشد.

وی به خسارت آتش سوزی در طبیعت اشاره کرد و گفت: کاهش ارزش زیستی ، از بین رفتن نهال‌ها، خسارت خاک، ‌کاهش مراکز تفریحی و تراکم درختان، کاهش تنوع زیستی و وحوش از جمله خساراتی است که آتش سوزی می‌تواند به بار بیاورد.

رئیس سازمان محیط زیست در ادامه به طرح جامع مدیریت و پیشگیری اطفاء حریق اشاره کرد و گفت:‌ این طرح با همکاری سازمان‌های محیط زیست، جنگل‌ها و مدیریت بحران تدوین شده که پس از بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های کشاورزی و برنامه و بودجه در کمیسیون زیربنایی به تصویب رسیده است و امیدواریم به زودی نیز به تصویب نهایی برسد.

محمدی‌زاده گفت: تجهیز و تامین امکانات برای اطفاء خرید از ضروریات است. طی این مدت کامیون‌های اطفای حریق، تراکتورهای مجهز به ابزارهای مورد نیاز و کپسول‌های اطفاء حریق تهیه شده است. همچنین بخش مهمی از تجهیزات نیز در سال جاری خریداری شده و در اختیار سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها قرار داده شده است.

وی با اشاره به سختی مهار آتش در مناطق دوردست و صعب‌العبور گفت: سال گذشته برای مهار آتش در مناطق صعب العبور چندین بالگرد به مناطق فرستاده شد تا آتش در کانون‌های بحران مهار شود.

وی در ادامه بیان کرد: در برنامه 5 ساله توسعه نیز باید سهم هر کدام از دستگاه‌های مسئول برای اطفاء حریق مشخص شود تا همکاری‌های مشترک افزایش یابد. ضمن اینکه برای اطفای حریق به تهیه نقشه ریسک نیاز داریم و این کار باید در همه استان‌ها صورت گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه از نمایشگاهی که در حاشیه همایش بین‌المللی آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی برگزار شده بود به همراه تعداد دیگری از مسئولان بازدید کرد.