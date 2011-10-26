تمام نیروهای اسپانیایی تا هفته آینده از لیبی خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "کارمه چاکن" روز گذشته گفت: تمام نیروهای اسپانیایی تا پایان اکتبر (نهم آبان ماه) از لیبی خارج می شوند و به کشورشان بازمی گردند.

این تصمیم یک هفته پس از بازگشت چهار جنگنده های اف 18 از لیبی به اسپانیا صورت می گیرد. همچنین یک زیر دریایی اسپانیایی در سواحل لیبی مستقر است و به زودی به این کشور بازمی گردد.

وزیر دفاع اسپانیا تاکید کرد که اهداف عملیات نظامی در لیبی به طور کامل اجرا شده و این کشور نقشی موثر و تعیین کننده ای را در این عملیات ایفا کرد.

خروج نیروهای اسپانیایی از لیبی در حالی صورت می گیرد که اسپانیا به طور متوسط ماهانه 14.4 میلیون یورو (20 میلیون دلار) در این کشور هزینه کرده است.