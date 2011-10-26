تمام راه های منتهی به مشهدالرضا باید تبدیل به آزادراه شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صنیعی ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره راه و ترابری شهرستان مشهد گفت: وجود بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع)، امکانات و توانمندیهای صنعتی و تجاری و همچنین ترانزیتی بودن جاده های استان دلایل عمده ثبت آمار بالای تردد و ترافیک در راههای استان است.

صنیعی گفت: این حجم بالای ترافیک نیازمند توسعه شبکه آزادراهی در استان و به ویژه راه های منتهی به مشهد مقدس است.

وی با تاکید بر پر زحمت بودن شغل راهداری، افزود: هر چند اجر زحمات راهداران در نزد خداوند محفوظ است اما تلاش داریم در حد توان از این عزیزان حمایت کنیم.

معاون عمرانی فرماندار مشهد نیزدر این مراسم گفت: با توجه به جمعیت 3 میلیونی شهر مشهد و ورود سالانه 25 میلیون زائر به این شهر دستگاه های خدماتی مجبور به فعالیت 24 ساعته هستند.

ابوالفضل زنجانیان افزود: کنارگذر شمالی مشهد و باند دوم محور سرخس عمده ترین پروژه های فعال شهرستان هستند که باید هر چه زودتر تکمیل و به بهره برداری برسند.

گفتنی است، دراین مراسم غلامرضا علی آبادی به عنوان رئیس جدید اداره راه و ترابری شهرستان مشهد منصوب و از زحمات محمد پارسا که 9 سال این مسئولیت را برعهده داشت تقدیر و تشکر شد.

غلامرضا علی آبادی سابقه ریاست ادارات راه و ترابری گناباد و قوچان را در کارنامه خود دارد.