به گزارش خبرگزاری مهر نخستین سامانه بومی سازی شده مدیریت درخواست تسهیلات و رتبه بندی مشتریان اعتباری توسعه با حضور مدیرعامل موسسه اعتباری توسعه و مدیرعامل شرکت ارزیابی و سنجش اعتبار مشتریان مهر خاورمیانه رونمایی شد.

مدیران شرکت ارزیابی و سنجش اعتبار مشتریان مهر خاورمیانه در خصوص سیستم کاملا اتوماسیون " مدیریت درخواست تسهیلات و رتبه‎بندی مشتریان اعتباری " توضیحاتی را ارائه کردند.

در این جلسه همچنین عنوان شد با توجه به اتوماسیون نبودن سیستم‎های درخواست تسهیلات و نبود رتبه اعتباری مشتریان متقاضی تسهیلات در بانک‎های کشور، سیستم کاملا اتوماسیون " مدیریت درخواست تسهیلات و رتبه‎بندی مشتریان اعتباری " برای مؤسسه اعتباری توسعه از سال گذشته در دست اجرا قرار داشت که با بررسی های به عمل آمده این سیستم برای نخستین بار در کشور در این مؤسسه پیاده سازی شد.

در این خصوص، کارگروهی متشکل از متخصصین شرکت ارزیابی و سنجش اعتبار مشتریان مهر خاورمیانه و مؤسسه اعتباری توسعه پیاده‏سازی این سیستم را از سال گذشته در دست طراحی دارد که در مهر ماه سال جاری رونمایی و در آینده ای نزدیک در کلیه شعب مؤسسه اعتباری توسعه در سطح کشور عملیاتی خواهد شد.

از مزیت های این سیستم می توان به دسترسی به اطلاعات مشتریان متقاضی تسهیلات به صورت آنی، کوتاه شدن پروسه اعطاء تسهیلات، کاهش مطالبات معوق و ریسک اعطای تسهیلات، شناسایی و جلوگیری از تخلفات مالی و سیستم کنترل پولشوئی، ایجاد رویه‎های استاندارد در راستای اعطای تسهیلات و حذف اعمال سلیقه‎ها، نظارت جامع و آنی بر فعالیت‎های تشکیل پرونده، مراحل اعطای تسهیلات در سطوح کلان بانک، نگهداری سوابق و ثبت نظریه‎های اعلام شده پرونده‎ها در داخل سیستم، حداقل رساندن جابه جایی فیزیکی پرونده و سرعت بخشیدن به پروسه اعطاء تسهیلات و اتصال سیستم‏های بیرونی اطلاعاتی به این سیستم جهت غنی سازی اطلاعات متقاضی تسهیلات، تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری اشاره کرد.

در نهایت این رویکرد جامع جهت سازماندهی فرآیند اعطاء تسهیلات" سیستم مدیریت درخواست تسهیلات و رتبه‏بندی مشتریان اعتباری حقیقی و حقوقی" بانک ها را متقاعد می‏کند که بیشترین پایداری و عملکرد موثر در همه جوانب فعالیت‏های اعتباری در نظر گرفته شده است.