کاله مازندران برای انتقام پیکان عازم تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم کاله مازندران عازم تهران شدند تا برای بازی حساس روز چهارشنبه برابر پیکان آماده شوند.

دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران در چارچوب هفته سوم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشورعصر چهارشنبه در خانه والیبال تهران برگزار می شود.

دو تیم کاله و پیکان در حالی در هفته سوم به مصاف هم می روند که دو تیم در دو دیدار گذشته خود برابر حریفان صاحب برتری شدند و این مهم می تواند سبب افزایش روحیه دو تیم برای این بازی حساس باشد.

تیم کاله مازندران درسالهای اخیر در بازیهای رو در رو با پیکان همواره شکست خورده و فقط یک بار برابر این تیم در مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر در مرحله پلی اف از سه بازی برابر این تیم یک بار موفق به شکست تیم پرسابقه پایتخت شده بود.

نماینده مازندران در سالهای اخیر با حمایت تماشاچیان آملی نتوانست برابر بازیکنان پیکان امتیاز بگیرد اما تیم کاله که امسال با حضور ملی پوشان در ترکیب اصلی خود، فرصت برتری حتی در خارج از خانه برابر پیکان را خواهد داشت.

باید دید تفکرات بهروزعطایی در تیم کاله مازندران با ستاره های جدید این تیم کار ساز خواهد شد و چقدر بازیکنان کاله می توانند در برابر پیکان در تهران بدرخشند و برای نماینده مازندران پر فروغ شوند.