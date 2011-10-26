جلسه مهم صدر با روسای بیمارستانهای خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه روسای بیمارستانهای خصوصی تهران صبح روز پنج‌شنبه 5 آبان‌ماه جاری با حضور دکتر سید شهاب‌الدین صدر، رئیس کل و جمعی از معاونان و مسئولان سازمان نظام پزشکی در سالن شوراهای این سازمان برگزار می‌شود.

بحث و بررسی در خصوص مشکلات و موانع پیش روی فعالیت بیمارستانهای غیر دولتی به ویژه موضوعاتی همچون تعرفه‌های بخش غیر دولتی در سال 1390، اثرات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر فعالیت بخش غیر دولتی حوزه سلامت، بررسی وضعیت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی غیر دولتی از بیمه‌ها و مباحث اخلاق پزشکی از جمله موضوعات محوری این جلسه اعلام شده است.