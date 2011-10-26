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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

فردا برگزار می شود؛

جلسه مهم صدر با روسای بیمارستانهای خصوصی

جلسه مهم صدر با روسای بیمارستانهای خصوصی

روسای بیمارستانهای خصوصی تهران در نشست مشترک با رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، مشکلات بیمارستانهای غیردولتی در حوزه سلامت را مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه روسای بیمارستانهای خصوصی تهران صبح روز پنج‌شنبه 5 آبان‌ماه جاری با حضور دکتر سید شهاب‌الدین صدر، رئیس کل و جمعی از معاونان و مسئولان سازمان نظام پزشکی در سالن شوراهای این سازمان برگزار می‌شود.

بحث و بررسی در خصوص مشکلات و موانع پیش روی فعالیت بیمارستانهای غیر دولتی به ویژه موضوعاتی همچون تعرفه‌های بخش غیر دولتی در سال 1390، اثرات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر فعالیت بخش غیر دولتی حوزه سلامت، بررسی وضعیت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی غیر دولتی از بیمه‌ها و مباحث اخلاق پزشکی از جمله موضوعات محوری این جلسه اعلام شده است.

کد مطلب 1444103

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