سپهری رکورددار حراج کریستیز دوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سایه درخشش سهراب سپهری، افشین پیرهاشمی و فریده لاشایی، هنر ایران بازهم رقیبان عرب و ترک خود را جا گذاشت تا روز نخست یازدهمین دوره حراج کریستیز دوبی که به آثار بالای پنجاه هزار دلار اختصاص داشت به نام و کام ایران ثبت شود.

سه شنبه بیست و پنج اکتبر 2011، سالن گودفین هتل جومیرای امارت تاورز دوبی شاهد برپایی یازدهمین دوره حراج کریستیز ویژه آثار هنری مدرن و معاصر عرب، ایران و ترکیه بود که برای نخستین بار در دو روز پیاپی برگزار می‌شود: روز نخست آثار گرانقیمت‌تر (بالای پنجاه هزار دلار) و روز دوم آثار ارزان‌تر (پایین پنجاه هزار دلار) چکش می‌خورد.

روز نخست این حراج ساعت 19 به وقت محلی توسط یوسی پیل کانن حراج گذار شاخص حراج خانه کریستیز آغاز به کار کرد که یک ساعت به طول انجامید و در آن 46 اثر شامل 17 اثر از هنرمندان ایرانی، پنج اثر لبنانی، چهار اثر مصری، هفت اثر سوریه‌ای، پنج اثر ترکی و دو اثر از هر یک کشورهای عراق، مراکش، تونس و الجزایر در مجموع به قیمت 1/5 میلیون دلار به فروش رسیدند که در این میان به لطف درخشش سهراب سپهری، افشین پیرهاشمی و فریده لاشایی، بار دیگر هنر ایران برتری خود را بر هنر عرب و ترک به رخ کشید.

در این حراج، اثری از مجموعه "درختان" زنده یاد سهراب سپهری با فروش 662 هزار دلاری رکورد دار این دوره شد و با اختلاف 12 هزار دلاری "محمود سعید" هنرمند فقید مصری و دارنده رکورد 4/2 میلیون دلاری در دوره‌های گذشته را پشت سر گذاشت تا یک هنرمند ایرانی در رتبه نخست این حراج قرار گیرد.

افشین پیرهاشمی نقاشی 37 ساله ایران که جوان‌ترین هنرمند حاضر در جمع هنرمندان گرانقیمت روز نخست حراج کریستیز بود با فروش 160 هزار دلاری تابلوی مسحورکننده "ورود به نیویورک" بار دیگر توجه صاحبنظران را به خود جلب کرد. این تابلوی 200 در 75 سانتی‌متری که در بخش نمایشگاهی حراج، در ورودی و بهترین دیوار و به وقت برپایی حراج در سالن گودفین در کنار میز حراج به نمایش گذاشته شد با فروش قابل ملاحظه‌اش توانست افشین پیرهاشمی را صاحب هفتمین رکورد فروش حراج 25 اکتبر کریستیز کند و نام این جوان هنرمند را بالاتر از نام‌هایی بسیار معتبر قرار دهد.

فریده لاشایی، بانوی نقاش ایرانی که با یک ویدئو اینستالیشن در این حراج حاضر بود، اثرش 72 هزار دلار به فروش رسید تا عنوان نخستین اینستالیشن به فروش رسیده در کریستیز دوبی را به خود اختصاص دهد. این اثر که درباره بهار عربی است صحنه‌هایی از فیلم "دیکتاتور بزرگ" ساخته چارلی چاپلین به همراه ترانه‌ای از امه کلثوم خواننده شهیر عرب را به وسیله ویدئو پروژکشن بر روی تابلوی نقاشی لاشایی به نمایش در می‌آورد.

در این حراج شگفتی‌های بسیاری به وقوع پیوست از جمله اینکه تابلوی "شهرت" فرهاد مشیری که قیمت پایه 300 هزار دلار خورده بود و تابلوی "حاج علی" محمود سعید مصری که برخی پیش بینی‌ها از احتمال رکورد شکنی آنها حکایت می‌کرد، اصلاً به فروش نرسیدند: همین طور مدرنیست‌های پیشکسوت ایرانی: سید محمد احصایی، رضا مافی، حسین کاظمی و یکی از دو اثر حسین زنده رودی نیز به فروش نرسیدند.

این درحالی بود که رکورد سوم این حراج نیز به تابلوی انتزاعی از سهراب سپهری تعلق یافت این تابلوی 97 در 130 سانتی متری 266 هزار دلار فروخته شد. پل گریگورسیان هنرمند فقید لبنانی با 242 هزار دلار چهارم، لویا کیالی هنرمند فقید سوری با فروش 194 هزار دلار پنجم، مجسمه زیبای "عشق" پرویز تناولی با فروش 182 هزار دلار ششم و تابلوی "ورود به نیویورک" افشین پیرهاشمی با فروش 160 هزار دلار در رتبه هفتم قرار گرفت.

سه تابلوی دو هنرمند ایرانی در رتبه هشتم ایستادند : دو تابلو از فرهاد مشیری و اثری از رضا درخشانی که در رقم فروش 146 هزار دلار مشترک بودند. در این شب فروش تابلوی 100 در 70 از زنده یاد بهمن محصص که فراتر از پیش بینی‌های کریستیز 98 هزار دلار به فروش رسید از دیگر رویدادهای مهم بود که توانست نام محصص را نیز در بالای فهرستگان قیمت‌ها قرار دهد.

در این حراج همچنین تابلویی از مجموعه اعداد، فرهاد مشیری 122 هزار دلار، اثری از زنده رودی 50 هزار دلار و اثری از مهراد محب علی 31 هزار دلار به فروش رسیدند.

دومین و آخرین روز یازدهمین حراج کریستیز عصر چهارشنبه 26 اکتبر برپا می‌شود که در آن 152 اثر (با پایه قیمت زیر 50 هزار دلار) ارائه خواهند شد که در این روز هنرمندان ایرانی به لحاظ کثرت آثار راه یافته به حراج طلایه داری می‌کنند.