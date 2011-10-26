نتایج مثبت آزمایش بالینی واکسن ضد سرطان ریه

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان فرانسوی دانشگاه استراسبورگ نشان دادند که با سرطان ریه سلولهای غیر کوچک (non- small-cell lung cancer) می توان از طریق واکسنی که بر روی سیستم ایمنی عمل می کند مبارزه کرد.

این دانشمندان که یک آزمایش بالینی را بر روی 148 بیمار در فاز پیشرفته بیماری انجام دادند به نتایج مثبتی در استفاده از این واکسن دست یافتند. این بیماران از 23 مرکز درمانی در فرانسه، لهستان، آلمان و مجارستان داوطلب شده بودند.

در این آزمایش، این واکسن ضد سرطان همراه با شیمی درمانی تجویز شد و نشان داد که پیشروی تومور آهسته شد و میزان اثربخشی شیمی درمانی افزایش یافت.

این دانشمندان همچنین روشی را یافتند که می تواند پیشگویی کند این واکسن بر روی کدام بیماران می تواند بیشتر و روی کدامیک کمتر عمل کند.

این واکسن که TG4010 نام دارد، برپایه مولکولی به نام MUC1 قرار دارد که تنها بر روی سطح سلولهای بیمار و نه سلولهای سالم اثر می گذارد و بنابراین همانند یک برچسب با پرچم، دستگاه ایمنی بیمار را به سوی تومور هدایت می کند.

"سرطان ریه با سلولهای غیر کوچک" رایج ترین شکل این سرطان است به طوریکه 80 درصد از تمام موارد سرطان ریه از این نوع تومور رنج می برند.

در 50 درصد موارد، این تومور تنها زمانی تشخیص داده می شود که بیماری به فاز پیشرفته رسیده است. تنها احتمال درمان برای این نوع سرطان شیمی درمانی است که معمولاً به نتایج خوبی نمی رسد.

این پژوهشگران در آزمایش بالینی، برای نیمی از بیماران (گروه کنترل) تنها شیمی درمانی و برای نیمی دیگر (گروه آزمایش) شیمی درمانی به همراه واکسن را تجویز کردند.

پس از 6 ماه درمان، دانشمندان نشان دادند که در 43 درصد بیماران گروه آزمایش گسترش بیماری اتفاق نیفتاد (در مقابل 35 درصد از بیماران گروه کنترل).

همچنین پاسخ به درمانها در بیماران واکسینه شده نسبت به گروه کنترل بسیار بالاتر بود و میزان اثربخشی ترکیب شیمی درمانی و واکسن در بیمارانی که قبل از آغاز درمان به اندازه کافی لنفوسیتهای CD16+ CD56+ CD69+ داشتند افزایش یافت.

این بدان معنی است که واکسن به درستی سیستم ایمنی را برای حمله به تومور آماده می کند و برای افزایش اثربخشی آن حضور این گلبولهای سفید ضروری است.

براساس گزارش آنسا، این محققان برای تائید موثر بودن این واکسن به آزمایشات بالینی بیشتری نیاز دارند.