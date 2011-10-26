به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی روز چهارشنبه پس از لاریجانی عهده دار اداره مجلس شد در پایان جلسه اعلام کرد: قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره گزارش اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی به دست هیئت رئیسه مجلس رسیده است اما چون با تاخیر انجام شده این گزارش در جلسه روز یکشنبه قرائت خواهد شد.