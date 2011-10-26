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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد:

گزارش کمیسیون اصل 90 از اختلاس بانکی یکشنبه قرائت می‌شود

گزارش کمیسیون اصل 90 از اختلاس بانکی یکشنبه قرائت می‌شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره اختلاس سه هزار میلیاردی بانکی در جلسه یکشنبه آینده مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی روز چهارشنبه پس از لاریجانی عهده دار اداره مجلس شد در پایان جلسه اعلام کرد: قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره گزارش اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی به دست هیئت رئیسه مجلس رسیده است اما چون با تاخیر انجام شده این گزارش در جلسه روز یکشنبه قرائت خواهد شد.

کد مطلب 1444113

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