طرح جامع تفضیلی شهرسازی رباط سنگ تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم عظیمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه طرح جامع تفضیلی شهرسازی رباط‌سنگ حرکتی جدی در راستای توسعه شهر و خدمات رسانی بیش از پیش به شهروندان است، اظهار داشت: این طرح بر مبنای ویژگی های اقلیمی و اقتصادی شهر تربت جام تنظیم شده و امید است با اجرای دقیق آن شاهد پیشرفت روز افزون زیرساخت ها و ساختارهای شهری رباط سنگ باشیم.

وی تاکید کرد: برای تهیه و تصویب این طرح علاوه بر مشارکت و نظرخواهی از کارشناسان و اساتید حوزه شهری، همگی نیازها و اولویت‌های رباط سنگ در حوزه خدمات شهری نیز در نظر گرفته شده است.

شهردار رباط سنگ با اشاره به برخی پروژه های در حال اجرای شهرداری، از احداث بوستان زائر در بلوار امام رضا(ع) به عنوان مهمترین این پروژه ها یاد کرد و افزود: در ساخت بوستان زائر که تا کنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، از آلاچیق، آبنما و فضای سبز استفاده شده و خوشبختانه شاهد استقبال مناسب شهروندان و مسافران از این بوستان هستیم.

عظیمی افزود: از دیگر اقدامات شهرداری در حوزه توسعه فضای سبز، می توان به پروژه آبرسانی به فضای سبز شهری اشاره کرد.

وی احداث بلوار عطار به طول یک هزار متر را از پروژه های در حال اجرای شهر رباط سنگ برشمرد و گفت: فاز اول این پروژه به طول 500 متر، هم اکنون در حال بهره برداری است.

شهردار رباط سنگ، همچنین افزود: تا کنون 3 میلیارد ریال برای جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت این بلوار هزینه شده است.