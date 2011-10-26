تسلیت آیت الله مکارم به زلزله زدگان ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آیت الله العظمى مکارم شیرازى به مردم ترکیه به خاطر ضایعات زلزله اخیر صمیمانه تسلیت گفتند و خود را در غم آنها شریک دانستند و دعا کردند که هرگز چنین حوادث تلخى براى آنها رخ ندهد و همچنین براى سایر مسلمانان جهان بلکه براى تمام مردم دنیا.
در ادامه این پیام آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد: هر چند دولتمردان آنها رسم حُسن همجواری و همسایگى را با ما بجا نیاوردند با دشمنان ما دوستى کردند و با دوستان ما دشمنى. خداوند همه همسایگان را به وظایفى که در برابر هم دارند آشنا سازد
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی با صدور پیامی به حادثه دیدگان زلزله اخیر ترکیه تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آیت الله العظمى مکارم شیرازى به مردم ترکیه به خاطر ضایعات زلزله اخیر صمیمانه تسلیت گفتند و خود را در غم آنها شریک دانستند و دعا کردند که هرگز چنین حوادث تلخى براى آنها رخ ندهد و همچنین براى سایر مسلمانان جهان بلکه براى تمام مردم دنیا.
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