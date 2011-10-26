به گزارش خبرگزاری مهر، همایش های «آبی تا دریا» از روز شنبه 7 آبان ماه به مدت چهار روز با حضور اساتیدی چون دکتر گلزاری، دکتر فردوسی، دکتر بهرامی، دکتر نیلچی زاده، دکتر شهیدی، دکتر داغی، دکتر به پژوه، دکتر برجعلی، دکتر یونسی و حجت الاسلام مخبر برگزار می شود.



در این نشست ها موضوعات مرتبط با تحکیم بنیان خانواده در قالب احسان و نیکی زوجین، خردورزی، دوری از تکبر و سرکشی، مسئولیت پذیری، خودآگاهی، نقش تکریم در تحکیم خانواده و انتظار زوجین از یکدیگر، همکاری و همدلی، امانتداری، توکل، قناعت و مهرورزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.



سلسله همایش های «آبی تا دریا» در فرهنگسراهای ملل، خاوران، اخلاق، ولا، گلستان، تهران، اندیشه، عطار، مجتمع فرهنگی کوثر در منطقه 13 و دانشگاه شریعتی در منطقه 19 برگزار می شود.



علاوه بر این، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با همکاری سازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور، هزار نفر ساعت خدمات مشاوره فردی را به زوج های جوان ارائه می دهد و زوج های جوان که بیش از 5 سال از ازدواج آنان نگذشته می توانند با پرداخت 20 درصد هزینه مشاوره، از این جلسات بهره مند شوند.



علاقمندان برای کسب اطلاع از جزئیات ویژه برنامه های «آبی تا دریا» می توانند با سامانه 1837 تماس بگیرند.