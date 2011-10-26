خداد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال سایپا و سیاه جامگان و همچنین وضعیت اخیر باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به اینکه تیم سایپا یک تیم لیگ برتری است، سعی کردیم مقابل آنها بیشتر جمع شده و به کار دفاعی بپردازیم که خوشبختانه بازیکنان ما در کار دفاعی عملکرد خوبی داشتند.

وی افزود: در جریان بازی نیز از ضدحملات استفاده کردیم و صاحب سه موقعیت شدیم که خوشبختانه با یک ضربه ایستگاهی موفق شدیم یک موقعیت از این سه موقعیت را تبدیل به گل کنیم، البته در این دیدار بازیکنان ما از دوندگی و انگیزه زیادی نیز برخوردار بودند.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان در خصوص تیم سایپا نیز گفت: به دلیل آنکه بازیکنان ما درگیرانه بازی کردند بیشتر بازی فیزیکی بود، ضمن اینکه سایپایی ها نیز موقعیت‌های زیاد و خطرناکی نیز نداشتند. درمجموع روز خوب سایپا نبود.

عزیزی در ادامه تاکید کرد: ما از اول هم از بازیکنان‌مان انتظار نداشتیم که در جام حذفی به موفقیت برسند و اگر هم شگفتی پیش آمد به خود بازیکنان برمی‌گردد و به من مربوط نمی‌شود. متاسفانه تیم ما یک ایراد بزرگ دارد که جوان بودن بازیکنان و کم تجربگی آنها است. به طوری که یک روز مثل بازی با سایپا هر 11 بازیکن خوب هستند و یک روز هم مانند بازی با تیم نفت گچساران هر 11 نفر بد بازی می‌کنند.

وی در خصوص حاشیه‌های اخیر باشگاه پرسپولیس گفت: من اگر به جای حمید استیلی بودم استعفا می‌دادم چون هواداران تیم پرسپولیس همواره انتظار دارند که بهتر از تیم استقلال نتیجه بگیرند. در این فصل تیم استقلال از هر نظر به ویژه از نظر بازیکن از پرسپولیس بهتر است بنابراین هر فرد دیگری حتی فرگوسن نیز به جای استیلی بیاید نمی تواند با این شرایط و بدون داشتن ابزار لازم کار کند. تنها معجزه می تواند شرایط تیم پرسپولیس را دگرگون کند. پرسپولیسی‌ها دراین فصل نتوانستند که انتظارات و توقع هواداران را برآورده کنند.