اجرای طرحهای مبارزه با انواع سرقتها در پاکدشت

سرهنگ جمال نیک جو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این طرح در راستای ارتقای امنیت عمومی و اجتماعی شهرستان پاکدشت است، گفت: با مقایسه میزان وقوع سرقتها در ۱۸روز آغازین مهرماه سال جاری با مدت مشابه سال گذشته، میزان ۷۱ درصدی سرقت منزل، ۶۶ درصدی سرقت اماکن خصوصی، ۵۰ درصدی سرقت موتورسیکلت، ۵۷ درصد سرقت لوازم داخل خودرو، ۱۰۰ درصد قطعات و وسایل و پلاک خودرو ، ۶۰۰ درصد سرقت محموله، ۲۵ درصد سرقت به عنف و ۳۳درصدی در وقوع سایر سرقتها کاهش یافته است.

وی افزود: با بررسی تحلیلی علت کاهش انواع سرقتها، همت و تلاش مضاعف کارکنان، ارتقای سطح آگاهی عمومی در پیشگیری از انواع سرقتها و ایفای سهم هر یک از نهادها و ارگانها را از جمله دلایل کاهش میزان سرقت در سطح شهرستان است.

این مسئول بیان کرد: در مجموع ۳۵درصد کاهش وقوع سرقت و ۱۸درصد افزایش کشفیات در ۱۸روز ابتدایی مهرماه داشته است.

وی افزود: پلیس در میزان کشفیات سایر سرقتها افزایش ۱۸درصدی داشته است و مشارکت عمومی و آگاه سازی عمومی را در کاهش انواع سرقت بسیار مؤثر است که شهروندان باید برای حفظ مال، جان و امنیت خود توصیه های پلیس را جدی بگیرند.