تصادف در جاده پردیسان - ورجان سه کشته و مجروح داشت

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با موتور سیکلت در جاده پردیسان، ورجان منجر به فوت و زخمی شدن سه نفر شد.

در این حادثه مو تور سوار در اثر جراحات وارده فوت وهمسر وفرزند سه ساله او زخمی و به بیمارستان نکویی قم منتقل شدند.



به گفته پلیس راهور منطقه پژو مورد نظر فاقد پلاک بوده و از عقب با موتور سیکلت برخورد کرده و بعد از حادثه صحنه­ی تصادف را ترک کرده که با پیگیری پلیس منطقه راننده ماشین شناسایی و حکم دستگیری وی از سوی مقامات قضایی صادر

شد.



گفتنی است: با توجه به حجم بالای تردد اتومبیل‌ها به خصوص در ایام پایان هفته در این محور و باریک بودن جاده، تقریبا هرهفته شاهد بروز تصادفات دلخراشی در این مسیر هستیم.



عدم وجود روشنایی در جاده پردیسان تا روستای ورجان، باریک بودن جاده از پردیسان تا شهر کهک، وجود پرتگاه‌های خطرناک در حاشیه جاده، غیر استاندارد بودن فلکه احداث شده در ورودی روستای ورجان، تردد بیش از حد وسایل نقلیه سنگین از مواردی است که می‌بایست هر چه سریع‌تر اصلاح شود تا بیش از این شاهد بروز حوادث ناگوار در این محور نباشیم.