سرمربی تیم زیر 22 سال ایرانی است/ نشست ویژه برای بررسی برنامه نوجوانان

فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد زمان انتخاب سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال بررسی شرایط گزینههای مدنظرمان هستیم ولی در حال حاضر اولویت ما برگزاری هرچه بهتر مسابقات انتخابی قهرمانی جوانان آسیا در تهران است و پس از پایان این مسابقات، در خصوص سرمربی این تیم تصمیمگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایرانی است و با هماهنگی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی، سرمربی این تیم انتخاب خواهد شد تا برای حضور موفق این تیم در مسابقات قهرمانی زیر 22 سال آسیا برنامه ریزی کند.
رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با اشاره به وضعیت خوب تیم جوانان خاطرنشان کرد: تیم جوانان ظرفیتهای آینده فوتبال ایران هستند که امیدوارم با حمایت فوتبالدوستان بتواند حضور قدرتمندی در این رقابتها داشته و جواز شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را بدست آورد.
معینی در مورد برنامههای تیم نوجوانان هم اظهار داشت: عصر روز سهشنبه با حضور مرتضی محصص، علی دوستیمهر، امید نمازی و بنده نشستی در مورد برنامههای آمادهسازی تیم نوجوانان برگزار شد که مقرر شد نشست نهایی ساعت 9:30 دقیقه روز سهشنبه هفته آینده برگزار شود تا به جمع بندی کامل در خصوص برنامههای این تیم دست یابیم.
وی با بیان اینکه برنامههای تیم نوجوانان باید به نحوی باشد که به ارتقای فوتبال پایه ایران کمک شایانی کند، اضافه کرد: طبق نظر امید نمازی، مقرر شد در نشست هفته آینده مک درموت بدنساز تیم ملی هم برنامههای تیم نوجوانان را بررسی کرده و در مورد آن نظر بدهند. قطعا هر ایده منطقی که به سود تیمهای پایه باشد، توسط بنده و مربیان تیمهای ملی پذیرفته خواهد شد.
رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در پایان گفت: طبق هماهنگیهای صورت گرفته، تیم نوجونان اردیبهشتماه سال 90 در تورنمنت فوتبال پایه ایتالیا شرکت میکند. در این تورنمنت تیمهای مطرح ملی زیر 16 سال از اروپا و آمریکای جنوبی شرکت میکنند که مسابقات تدارکاتی بسیار خوبی برای آمادهسازی شاگردان دوستمهر برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا باشد.
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