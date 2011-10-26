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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

قربانپور عنوان کرد:

نگاه مادی به والدین دانش آموزان اصلاح شود/ گرفتن پول سخت نیست

نگاه مادی به والدین دانش آموزان اصلاح شود/ گرفتن پول سخت نیست

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان البرز با انتقاد از داشتن نگاهی مادی به اولیاء دانش آموزان خواستار اصلاح ساختار موجود شد.

حسن قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از ارتباط کم رنگ انجمن اولیاء و مربیان و مدارس گفت: مادامیکه این انجمن سامان نگیرد و هدف نظام آموزشی را در تربیت و تحویل دانش آموزانی کوشا و فرهیخته درک نکند اوضاع همین خواهد بود که اکنون است.

وی افزود: همچنین نگاهی که در حال حاضر به خانواده دانش آموز می شود نگاه مادی است و آنها به چشم قلک دیده می شوند که هرگاه مدرسه به کسری بخورد از خانوادهها انتظار کمک دارد.

قربانپور با بیان اینکه پول گرفتن از مردم سخت نیست، تصریح کرد: برای برخورداری از کمک مالی اولیاء به مدارس یک ساختار اصلاحی باید تدوین و حوزهها برای مردم تعریف شود تا ظن موجود از بین برود.

خانوادهها همواره حامی مدارسند

این مسئول گفت: خانوادهها در مواقع نیاز همیشه یاری رسان هستند و این ادعا را در مقاطع مختلف ثابت کرده اند اما آنچه که اهمیت دارد این است که برای آنها تشریح شود که بابت چه خدماتی و تحت چه عنوانی وجهی خواسته می شود.

قربانپور با تاکید بر اینکه باید پیوندی محکم بین این دو نهاد کلیدی و تاثیر گذار برهم به وجود آید، گفت: جلساتی که در طول سال تحصیلی بین انجمن اولیاء و مربیان و مدارس تشکیل می شود کم و بیشتر حول حمایتهای مالی است، در حالیکه باید از نظرات مشورتی والدین دانش آموزان نیز در موارد مختلف استفاده کرد.

کد مطلب 1444138

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