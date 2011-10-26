نگاه مادی به والدین دانش آموزان اصلاح شود/ گرفتن پول سخت نیست

حسن قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از ارتباط کم رنگ انجمن اولیاء و مربیان و مدارس گفت: مادامیکه این انجمن سامان نگیرد و هدف نظام آموزشی را در تربیت و تحویل دانش آموزانی کوشا و فرهیخته درک نکند اوضاع همین خواهد بود که اکنون است.

وی افزود: همچنین نگاهی که در حال حاضر به خانواده دانش آموز می شود نگاه مادی است و آنها به چشم قلک دیده می شوند که هرگاه مدرسه به کسری بخورد از خانوادهها انتظار کمک دارد.

قربانپور با بیان اینکه پول گرفتن از مردم سخت نیست، تصریح کرد: برای برخورداری از کمک مالی اولیاء به مدارس یک ساختار اصلاحی باید تدوین و حوزهها برای مردم تعریف شود تا ظن موجود از بین برود.

خانوادهها همواره حامی مدارسند

این مسئول گفت: خانوادهها در مواقع نیاز همیشه یاری رسان هستند و این ادعا را در مقاطع مختلف ثابت کرده اند اما آنچه که اهمیت دارد این است که برای آنها تشریح شود که بابت چه خدماتی و تحت چه عنوانی وجهی خواسته می شود.

قربانپور با تاکید بر اینکه باید پیوندی محکم بین این دو نهاد کلیدی و تاثیر گذار برهم به وجود آید، گفت: جلساتی که در طول سال تحصیلی بین انجمن اولیاء و مربیان و مدارس تشکیل می شود کم و بیشتر حول حمایتهای مالی است، در حالیکه باید از نظرات مشورتی والدین دانش آموزان نیز در موارد مختلف استفاده کرد.