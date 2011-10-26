150 هزار هکتار از جنگل های کشور در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اورنگی امروز در نخستین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی گفت: کوچکترین بی توجهی باعث شکنندگی محیط زیست می شود بنابراین با اعمال مدیریت صحیح و بهره برداری اصولی بر احیا و توسعه منابع بیفزاییم.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: روند فشار بر عرصه های طبیعی به دلیل رشد جمعیت و سایر عوامل جدی است از سویی دیگر آتش سوزی در عرصه های مختلف را شاهد هستیم که آثار زیانباری را در محیط زیست به بار آورده است.

اورنگی با بیان اینکه طی ده سال گذشته بیش از 14 هزار فقره حریق به مساحت 150 هزار هکتار رخ داده است، گفت: این اتفاق ها خسارت زیادی را در پی داشته ضمن اینکه در سال گذشته به دلیل خشکسالی و افزایش دما بالاترین آمار حریق را داشته ایم و تا اواخر بهمن شاهد آتش سوزی بوده ایم.

وی اظهار داشت: اقدامات فراوانی در زمینه اطفای حریق صورت گرفته و سازمان های مختلف همکاری های زیادی را در این رابطه داشته اند اما لازم است تا زمان کشف حریق را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.

این مقام مسئول با تاکید بر فرهنگ سازی و آشنایی مردم با اهمیت حفظ جنگل ها اعلام کرد: اصلی ترین کار ترویج فرهنگ منابع طبیعی و آشنایی مردم با این مقوله است. برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی به منظور دستیابی به نتایج علمی و ساماندهی و تجهیز کردن از دیگر اهداف است.

وی در ادامه به طرح جامع مدیریت و پیشگیری اطفای حریق اشاره کرد و گفت: باید این طرح به زودی به تصویب برسد و با تعامل همه دستگاهها و اعتبارات پیش بینی شده طرح جامع مدیریت و پیشگیری اطفای حریق اجرایی شود.