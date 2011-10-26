درخواست اندونزی برای تغییر محل بازی با ایران/ آمادگی برای حضور دژآگه

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص نشست امروز چهارشنبه سرپرست و سرمربی با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال گفت: در این جلسه کیروش برنامه های خود را با رئیس فدراسیون در میان گذاشت و خواهان هماهنگی برای اجرای آنها شد.
وی در ادامه از درخواست فدراسیون فوتبال اندونزی برای تغییر محل دیدار این تیم مقابل تیم کشورمان خبر داد و گفت: البته هنوز فدراسیون جهانی فوتبال با این درخواست موافقت نکرده است اما کیروش و کادر فنی تیم ملی پیش بینی لازم را برای تغییر محل بازی از جاکارتا به شهری دیگر کردهاند.
سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص دیدار این تیم مقابل بحرین گفت: پس از آنکه تیم ملی با بحرین در تاریخ 20 آبانماه دیدار کرد، ملی پوشان بلافاصله منامه را به مقصد جاکارتا ترک می کنند. ما حتی اگر محل بازی مقابل اندونزی تغییر کند، ناچاریم یک شب را در جاکارتا بگذاریم که پیش بینیهای لازم برای این کار هم بعمل آمده است.
ترابیان با اشاره به اینکه مقدمات برای برپایی اردوی تیم ملی فراهم آمده است، افزود: تمرینات تیم ملی از روز سه شنبه 10 آبانماه آغاز می شود. هنوز مشخص نیست چه تعداد بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شده و این تیم را همراهی خواهند کرد.
وی در خصوص احتمال دعوت از اشکان دژآگه به اردوی تیم ملی گفت: تمام کارهای مربوط به حضور دژآگه در تیم ملی فوتبال ایران انجام شده است و اگر کیروش این بازیکن را به اردو دعوت کند، بدون هیچ مشکل به مانند دیگر بازیکنان پذیرای او خواهیم بود.
تیم ملی فوتبال کشورمان در تاریخ 20 آبانماه سالجاری در چارچوب هفته چهارم از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به مصاف بحرین می رود. این بازی به میزبانی بحرین در منامه برگزار می شود. شاگردان کیروش چهار روز بعد از این بازی در چارچوب هفته چهارم مسابقات به دیدار اندونزی می روند. این دیدار براساس اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا می بایست در ورزشگاه "گلورا بانگ کارنو" شهر جاکارتا برگزار می شد که ظاهرا اندونزیاییها خواهان تغییر محل بازی شدهاند.
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