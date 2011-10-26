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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

فیلم کوتاه "سایه خاموش من" در اصفهان رقابت می کند

فیلم کوتاه "سایه خاموش من" در اصفهان رقابت می کند

اهواز - خبرگزاری مهر: فیلم کوتاه "سایه خاموش من" ساخته علی حیاتی به بخش مسابقه ویدیوئی نیمه بلند بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «سایه خاموش من» ساخته علی حیاتی و تولید شده در دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری استان خوزستان به همراه 11 اثر ویدیوئی نیمه بلند دیگر در بخش مسابقه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلمهای  کودک و نوجوان اصفهان به رقابت خواهد پرداخت.

این فیلم که جدیدترین اثر علی حیاتی به شمار می رود در گونه جنگ و در مدت زمان 17 دقیقه تهیه شده و تاکنون در جشنواره های بین المللی فیلم کوتاه تهران و حسنات اصفهان به روی پرده رفته است.

موضوع این فیلم روایت مردمی است که سالها پس از گذشت جنگ هنوز درگیر اثرات منفی ناشی از جنگ اند.

نویسنده و کارگردان فیلم علی حیاتی است و کار تصویر را محمدرضا تیموری، تدوین را فرید دغاغله، صدابرداری را بهشاد مطیعی بر عهده داشته اند. فرخنده زاهدی، سلیمه رنگزن و یاسر حسانی نیز بازیگران این فیلم هستند.
کد مطلب 1444142

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