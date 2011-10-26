محدودیت فرانسه برای حجاب مادران دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کلود گئان وزیر کشور فرانسه این هفته مجموعه راهبردهایی را با عنوان سکولاریسم و آزادی دینی ارائه کرده است.

وی عنوان کرد ترجیح می دهد که به جای اعمال قوانین در رابطه با موضوع حجاب و روسری به انطباق و تطبق توجه کند.

فرانسه حجاب دانش آموزان مدارس را از سال 2004 ممنوع کرده است که این ممنوعیت دربرگیرنده ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی تمام ادیان است اما این قانون به طور مشخص درباره دختران مسلمان و مسئله حجاب آنها اجرایی شده است.

گفته می شود این ممنوعیت ناشی از قانون جدایی دولت و کلیسا است که در سال 1905 تصویب شده است.

در راهبرد کلود گئان آمده است، مادران تا در ورودی مدارس می توانند محجبه باشند.

برخی مخالفان حجاب اظهار می دارند مادران محجبه به عنوان افرادی که فرزندان خود را در این مدارس ثبت نام کرده و از نظام آموزشی عمومی سود می برند بخشی از مدرسه هستند و این امر نقض قانون است.

بر اساس گزارش روزنامه لیبرسیون، پیشنهاد این ممنوعیت از سوی لوک شاتل وزیر آموزش مطرح شد و فرانسوا فیلون نخست وزیر فرانسه با آن مخالفت کرد.

برخی از اتحادیه ها و اصناف مخالفت خود را با این ممنوعیت اعلام کرده و آن را تبعیض آمیز می دانند، این درحالی است که در برخی بخشهای کشور ممنوعیت حجاب مادران اجرا می شود و این امر موجب شده تعداد بسیار معدودی از مادران مسلمان فرزندان خود را تا مدرسه همراهی کنند.