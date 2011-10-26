محمدجعفر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که «فکر نمیکنید میشد درغرفههای وسیعی که به سرای روزنامه نگاران ایران و دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانهها (دو مرکز وابسته به معاونت مطبوعاتی) در نمایشگاه اختصاص یافته، تعدادی دیگر از نشریاتی را که متقاضی حضور بودند، جا داد؟» گفت: اولاً که هیچ نشریه متقاضی وجود نداشته که نتواند در نمایشگاه حضور یابد.
وی ادامه داد: ثانیاً در این غرفههایی که شما نام بردید، کارهای عمومی در حوزه رسانهها صورت میگیرد و اساساً سرای روزنامه نگاران ایران از افتخارات ما و در واقع یک شهرک مطبوعاتی است و در آنجا روی 10 ـ 15 موضوع کار میشود.
رئیس نمایشگاه هجدهم برپایی نمایشگاهی از اولینهای مطبوعات، پیشکسوتان مطبوعات، نشریات دیرپا و دیرسال و همچنین نوزادگان مطبوعات را از جمله برنامههایی برشمرد که در غرفه سرای روزنامه نگاران ایران برگزار میشود و تاکید کرد که مساحت غرفه مربوط خارج از اندازه و زیاد نیست.
محمدزاده همچنین گفت: ما بخش تاریخ مطبوعات و موزه مطبوعات را غیر از غرفه دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها در کجا میتوانیم مستقر کنیم؟
وی در پاسخ به این نکته که «معمولاً صاحب یک خانه بهترین جای خانهاش را به میهمان میدهد نه اینکه آن را برای خود نگه دارد» گفت: شما همین الان یک نشریه بیاور تا من آن را در نمایشگاه جا دهم. ما تا پایان زمان مقرر تخصیص غرفه، به همه تقاضاها پاسخ مثبت دادهایم و تا دیروز هم هیچ نشریهای بیرون نمانده است.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در عین حال تاکید کرد: ما همین الان هم در طبقه فوقانی نمایشگاه جا داریم و اگر هم تقاضایی وجود داشته باشد، به آن پاسخ مثبت خواهیم داد.
وی برای تائید این نکته اخیر گفت: امروز که روز دوم نمایشگاه است، ما غرفه صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران را خالی کردیم و آن را به یک نشریه دادیم.
محمدزاده همچنین تعداد رسانههایی را که در روزهای اخیر در نمایشگاه حضور یافتهاند، رو به ازدیاد توصیف و پیش بینی کرد تعداد غرفههای بخش داخلی و خارجی به 700 غرفه برسد.
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