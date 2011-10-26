فردوس به راه آهن سراسری متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی نژاد صبح چهارشنبه در جمع مردم شهرستان فردوس گفت: این شهر حقیقتا بهشت کوچکی در دل کویر شرق ایران است.

وی اظهار کرد: شهرستان فردوس، دیار علما، ادبا، بزرگان، دانشمندان و شهر انسان های مومن، مجاهد و انسان های بزرگ و تاریخ ساز است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان فردوس به سرزمین یاقوت سرخ شهرت یافته است، افزود: این یک حقیقت است که انار یکی از بهترین محصولات این دیار است و انار شهرستان فردوس از انار سایر مناطق کشور ماندگارتر و خوش بوتر است.

رئیس دولت دهم مردان و زنان فردوسی را تاریخ دانست و تاکید کرد: شهرستان فردوس دیار اخلاق، ایمان، صداقت، صمیمیت، مجاهدت و افتخارآفرینی است.

وی تصریح کرد: اولین صفت برای فردوس نشینان ایمان به خدای یگانه است که به گفته خداوند رستگاری، پیروزی، نجات و سرافرازی از آن مومنان است.

احمدی نژاد گفت: ایمان خمیرمایه و نقطه اول همه ارزش های الهی است و اگر به دنبال عزت، حکمت، اخلاق هستیم باید در سکوی ایمان به خدا قرار گیریم.

وی با اشاره به صفات مومنان از دیدگاه قرآن افزود: مومنان کسانی هسند که در نماز در برابر خداوند خاشع و متواضع هستند و همه تحولات، حیات، موجودیت را از ناحیه خداوند می دانند و در برابر هیچ زورگویی گردن خم نخواهند کرد.

احمدی نژاد یکی دیگر از خصلت های اهل ایمان را پرهیز از غفلت و لغو دانست و گفت: مومن تمامی فرصت ها را غنیمت می شمارد و از تک تک فرصت ها استفاده می کند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: انسان های مومن از نماز خود محافظت می کنند چرا که نماز نور چشم مومن و پیامبر(ص) است.

احمدی نژاد ادامه داد: مشکلات بشر ناشی از حاکمیت انسان های غیرمومن است زیرا نیت، اراده و برنامه هایشان همه شیطانی است و اسرار دارند دیگران را به جهنم بکشانند.

وی تاکید کرد: خداوند را سپاسگذاریم که مردم شهرستان فردوس، مومن و پرچم دار به خدا و شریعت هستند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه مردم ایران و فردوس با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیستند، گفت: مردم ایران همچون خورشیدها و ستاره هایی هستند که همه جهان را نورافشانی می کنند.

وی عنوان کرد: مردم فردوس در طول تاریخ دست به دست یکدیگر داده و در دل کویر برای ایران افتخار آفرینی می کنند.

10 مصوبه فردوس اجرایی نشده است

وی به سه سفر قبلی خود به خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در راستای آبادانی و پیشرفت فردوس دراین سفرها 103 پروژه تصویب شده که 43 پروژه محقق، 50 پروژه در دست اجرا و 10 پروژه اجرایی نشده است.

وی عنوان کرد: در جلسه هیئت دولت موانع پروژه های اجرایی نشده بررسی خواهد شد و تمام مصوباتی که دولت برای این شهرستان به تصویب رسانده است تا پایان دولت دهم اجرایی می شود.

احمدی نژاد از تحقق پروژه راه آهن فردوس خبر داد و گفت: تمامی گره ها و مشکلات برای اجرای این پروژه مرتفع می شود.

وی افزود: دولت برای ایجاد کارخانجات صنعتی و اشتغال در فردوس 49 درصد سرمایه گذاری می کند و برای راه اندازی کارخانه های فراوری انار و کارخانه ضبط پسته یارانه پرداخت می کند و در سرمایه گذاری نیز مشارکت خواهد کرد.